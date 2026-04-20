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法國人照吃發芽馬鈴薯？Cheap怒轟「恐害人」毒物專家揭中毒症狀

聯合新聞網／ 綜合報導
Cheap指出隨著台美貿易協定（ART）上路，馬鈴薯若出現發芽情況，改為先封存並挑除異常個體，但若檢測出毒素超標仍須整批退運。 示意圖／ingimage
Cheap指出隨著台美貿易協定（ART）上路，馬鈴薯若出現發芽情況，改為先封存並挑除異常個體，但若檢測出毒素超標仍須整批退運。 示意圖／ingimage

一名網友近日在Threads分享「冷知識」，稱法國人食用發芽馬鈴薯也不會中毒，甚至以自身經驗表示，會將發芽的馬鈴薯給家人食用，引發討論。對此，網紅Cheap發文直批該說法恐誤導大眾，甚至可能帶來健康風險。

Cheap指出，隨著台美貿易協定（ART）上路，馬鈴薯若出現發芽情況，處理方式已有調整，改為先封存並挑除異常個體，但若檢測出毒素超標，仍須整批退運。他也提到，有醫師對「只挑掉壞的就能食用」提出疑慮，認為未必完全安全。

針對發芽馬鈴薯的風險，Cheap引用毒物學家Andrew Stolbach資料指出，馬鈴薯在發芽或變綠時，會產生天然毒素「龍葵鹼」（Solanine）與「卡茄鹼」，若攝取過量可能導致腸胃不適、痙攣、腹瀉、嘔吐，嚴重則血壓下降、發燒、神經系統症狀，甚至死亡，雖然雖罕見但存在。他強調，這類毒素即使經過油炸、烘烤或水煮，也難以完全去除。

此外，營養師 Lauren Harris-Pincus也建議，若馬鈴薯僅有極小芽點且未變綠，可透過深挖芽眼與削皮降低風險；但若已出現明顯發芽、表皮變綠或質地變軟，則應直接丟棄，避免食用。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾指出，馬鈴薯若因日照導致表皮變綠，或出現發芽現象，即代表可能產生龍葵鹼。建議民眾將馬鈴薯存放於陰涼處，以避免「變綠、發芽」情況發生。龍葵鹼屬神經毒素，雖無致癌性，但可能引發腸胃道不適。

顏宗海進一步說明，龍葵鹼中毒多在誤食後8至12小時出現症狀，包括喉嚨灼熱、噁心、嘔吐、腹瀉及頭暈等，嚴重時甚至可能導致意識不清或呼吸衰竭。由於目前無特定解毒劑，臨床多採支持性治療。不過因龍葵鹼帶有苦味，多數人在食用時會察覺異常並停止進食，嚴重中毒案例相對少見。

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