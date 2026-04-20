婦人帶豬肉飛機餐入境遭罰20萬未繳 遭扣股票後立刻繳清

一名婦人去年底在中國上海轉機返台，將含有豬肉的飛機餐攜帶入境，遭罰20萬元。因逾期未繳納，執行署新北分署扣押名下股票後，婦人才全額繳清，並嘆餐點代價沉重已記取教訓。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞，60多歲江姓婦人去年12月間從歐洲返台，中途在上海機場轉機，入境時攜帶一份含有豬肉成分的飛機餐且未申請檢疫，違反動物傳染病防治條例，遭農業部動植物防疫檢疫署基隆分署裁罰新台幣20萬元。

因江姓婦人逾期未繳納罰鍰，該案今年2月移送新北分署辦理強制執行。新北分署啟動財產調查後，發現其名下證券戶內存有股票，3月間扣押其名下價值20萬元股票。

江姓婦人得知股票被扣押後，隨即致電表示願自行繳清，並在4月16日前往新北分署說明，她當時在上海轉機後沒食慾，未食用飛機餐，才隨手將飛機餐帶下機，不知餐點內含豬肉製品，已對該裁罰提起訴願。但執行人員強調，訴願原則上不停止執行。江婦表示理解，感嘆這份餐點代價太沉重，已深刻記取教訓，日後絕不再犯，並當場繳清20萬元罰鍰。

新北分署提醒，出國返台時應注意隨身行李與餐點，切勿攜帶任何動植物產品入境，尤其含豬肉成分製品，無論是購買或是飛機上未食用完畢的餐點，若未經申報入境即屬違法。