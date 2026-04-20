快訊

屏東黑白切少東遭挑手腳筋丟包急診 父出國返台手機狂震才知兒出事

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動節連假 公路局估17處省道路段易壅塞

中央社／ 台北20日電

勞動節連假有3天，交通部公路局今天說，估車潮自4月30日下午陸續湧現，預測連假省道易壅塞路段共17處，包括台2線關渡至淡水、建議民眾可多搭大眾運輸，並有多項優惠措施。

勞動節連假為5月1至3日共3天，公路局發布新聞稿表示，除了返鄉旅次及收假返回工作地等旅次外，預期將有許多民眾外出旅遊，車潮將自4月30日下午起陸續出現，其中觀光旅遊車潮估5月1日至2日在各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計出現在5月2日午後至3日。

公路局表示，預測省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，即台1線水底寮路口、台61線鳳鼻至香山、竹南-玄寶大橋、中彰大橋等；銜接高速公路路段，包括台64線、台65線、台74線、台86線仁德系統、台86線歸仁交流道、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道。

其他重要觀光風景地區鄰近路段易壅塞，包括台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段、台9甲線新店至烏來路段及台21線日月潭路段等。

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局表示，自連假前1日至最後1日（4月30日凌晨0時起至5月3日晚間11時59分）推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客利用。

公路局進一步列出，包含86條中長途國道客運路線享85折優惠，另登錄為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2至3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋，兩者疊加最高享6折優惠。

此外，搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費（持紙票乘客轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）；指定幸福巴士免費。

車潮 勞動節 淡水 連假 塞車

延伸閱讀

減碳旅遊正夯 觀光署與高鐵合作去年減碳逾3,250公噸

淡江大橋機車道掀討論 公路局：符規範、檢視優化

高鐵延伸屏東工程「500萬立方公尺土方需外運」 地方擔心影響劇烈

福容台北一館8月起封館 多項回饋登場

相關新聞

雨神要來了！賈新興：周四起全台雨 5月初西南風加持台中以南水氣多

鋒面又要來了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，23日午後至24日受鋒面影響，這波鋒面各地都會有雨，西半部留意有局部較大陣雨或雷雨發生的機率，而23日南花蓮至台東留意焚風發生的機率，到25日水氣仍多。此外，27日晚起至28日受東北風影響。

借精需求估增8倍…人工生殖修法恐掀「缺精荒」

歷經近廿年，「人工生殖法」再度修法，未來單身女性、女同性配偶可望納入人工生殖適用對象，不孕治療專家預估，修法通過後，國內每年借精女性約達二五○○人，借精需求量將增八倍，恐現一波「缺精荒」，為提高男性捐贈意願，政府應考慮提高營養金費用。

出行困境…山區缺加油站 屢見半路沒油受困

高雄市那瑪夏、桃源及茂林三個原住民行政區幅員遼闊，卻僅有二個加油站，部落居民常得行駛二、三十公里山路，甚至得到屏東縣高樹鄉加油，路程遠非常不便，居民抱怨加滿油回到家，油箱常少掉三分之一，也時有遊客不熟路況，半路沒油受困。

450萬年薪不香？比利時工程師曝「高薪背後真相」：和跟台灣差不多

有一名旅居比利時的台灣軟體工程師在知名論壇Dcard上，以「歐洲工程師工作生活分享-家庭視角」為題發表了一篇引人深思的文章，分享他一家五口在歐洲生活的點滴與心得。該文章迅速引起網友熱議，許多人對其生活方式表示羨慕。

台電擬調度麥寮煤電重啟 環團行動劇批「帶血髒電」

因應中東戰事，台電擬短期調度台塑麥寮電廠燃煤機組發電3個月，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體今上午在立法院召開「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花」記者會，中南部煤電災民今也一同北上，喊話經濟部長龔明鑫，促台電與麥寮電廠停止簽訂購售電新約，否則不排除行動升級，更痛批麥電是帶血的髒電。

沖繩悠遊卡掰掰？ 悠遊卡公司曝現況：利用PayPay來台談互惠

悠遊卡公司今赴北市議會說明工作報告，其中境外電子支付部分，北市議員張斯綱問及悠遊卡在日本沖繩使用現況？悠遊卡公司說明，沖繩不再額外宣傳，但仍可以使用，目前參加財金資訊公司的TWQR，透過四月PayPay在台上路後談互惠，日後在日本也能使用悠遊付。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。