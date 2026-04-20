勞動節連假 公路局估17處省道路段易壅塞

勞動節連假有3天，交通部公路局今天說，估車潮自4月30日下午陸續湧現，預測連假省道易壅塞路段共17處，包括台2線關渡至淡水、建議民眾可多搭大眾運輸，並有多項優惠措施。

勞動節連假為5月1至3日共3天，公路局發布新聞稿表示，除了返鄉旅次及收假返回工作地等旅次外，預期將有許多民眾外出旅遊，車潮將自4月30日下午起陸續出現，其中觀光旅遊車潮估5月1日至2日在各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計出現在5月2日午後至3日。

公路局表示，預測省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，即台1線水底寮路口、台61線鳳鼻至香山、竹南-玄寶大橋、中彰大橋等；銜接高速公路路段，包括台64線、台65線、台74線、台86線仁德系統、台86線歸仁交流道、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道。

其他重要觀光風景地區鄰近路段易壅塞，包括台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段、台9甲線新店至烏來路段及台21線日月潭路段等。

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局表示，自連假前1日至最後1日（4月30日凌晨0時起至5月3日晚間11時59分）推出多項客運優惠措施，提供返鄉及出遊旅客利用。

公路局進一步列出，包含86條中長途國道客運路線享85折優惠，另登錄為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2至3次，可再享15%回饋，累計4次以上可再享30%回饋，兩者疊加最高享6折優惠。

此外，搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費（持紙票乘客轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）；指定幸福巴士免費。