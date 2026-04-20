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不讓「狼醫」事件重演 台大醫院導入國外性平風險評估表

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁表示，醫院導入參考國外制度設計的「性平風險評估表」，自去年11月上路，至今推動已逾半年。記者廖靜清／攝影
台大醫院院長余忠仁表示，醫院導入參考國外制度設計的「性平風險評估表」，自去年11月上路，至今推動已逾半年。記者廖靜清／攝影

醫療場域性騷擾與職場不法侵害事件頻傳，為強化內部防護機制，台大醫院導入參考國外制度設計的「性平風險評估表」，台大醫院院長余忠仁表示，該評估自去年11月上路，至今推動已逾半年，盼透過制度化盤點，提前辨識潛在高風險情境，降低職場傷害發生機率。

余忠仁指出，這套評估機制並非針對個案懲處，也不是等到申訴發生才啟動，而是屬於「內控管理」的一環，由各單位定期自我檢視日常工作中可能存在的性平風險。例如同仁彼此接觸距離、工作場域的互動型態、醫病之間的溝通情境等，都是評估重點，讓主管能更全面掌握潛在問題。

余忠仁強調，性平風險高度仰賴情境判斷，「距離」並非固定標準，而是隨著互動關係與事件性質而改變。例如在醫療照護的過程中，醫護人員與病患的必要接觸，與一般同事間互動，自然存在差異。但若在溝通衝突或情緒緊繃的情境下，即使是平常可接受的距離，也可能讓人感到不適甚至構成侵害。

職場權力關係亦是重要變因。余忠仁說，上對下的互動距離通常需更為謹慎，而同儕之間則相對彈性，這些細微但關鍵的差異，難以用單一標準量化，因此透過「性平風險評估表」搭配教育訓練，引導員工建立共同認知，成為目前推動的核心方向。

「性平風險評估表」導入半年來的成效，余忠仁表示，目前仍處於「各單位持續評估中」的階段，尚未進入全面性的結果彙整。後續若評估出高風險單位，將視情況採取介入措施，包括調整作業流程、強化教育訓練，或優化工作環境設計等，以降低潛在風險。

「職場安全與性平風險」逐漸受到重視，也成為醫院風險管理的一部分，這不僅攸關醫護人員的職場安全，也影響病人對醫療體系的信任。余忠仁強調，這是動態的管理過程，目標為建立互相尊重、性別平等的友善醫療環境，台大有責任提供一個讓人放心的醫療場域。

台大醫院 職場 台大 狼醫 性平

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