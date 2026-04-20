太台了！藍白拖＋水管登上達人秀還放煙火 街頭藝人炸翻全場逆轉晉級

來自台灣的街頭藝人「水管阿民」，近日登上英國知名選秀節目達人秀《Britain's Got Talent》，以結合火焰與特技的創意表演成功吸引關注，並在險遭淘汰的情況下，憑藉觀眾的熱烈支持與評審的改變心意，順利逆轉晉級，成為近期網路熱議的話題。

水管阿民的表演充滿濃厚的台灣特色。他身穿工地常見的反光背心，頭戴安全帽，手持藍白拖作為鼓棒，拍打水管製造節奏，並搭配煙火與特技動作，呈現出別具一格的視覺效果。表演過程中，他更大膽地讓火花四濺，甚至一度讓煙火環繞全身，驚險的場面讓現場觀眾驚呼連連。

水管阿民的表演不僅展現了高超的技藝，也融入了許多台灣文化元素，從服裝到道具都充滿「台味」，讓觀眾感受到濃厚的異國風情。

然而，水管阿民的表演並非一帆風順。在演出過程中，兩位評審Alesha Dixon與KSI率先按下了代表淘汰的「X」按鈕，顯示對表演的存疑。即便如此，水管阿民仍然專注於完成演出，以全力以赴的態度贏得現場觀眾的熱烈掌聲。

隨後進入評審互動環節時，製作人Simon Cowell率先為阿民發聲。他表示：「這位表演者從台灣飛了20個小時到英國，帶來這麼精彩又具創意的演出，怎麼能輕易說不呢？」另一位評審Amanda Holden也緊接著表示支持：「我認為他的表演非常有娛樂性，而且充滿創意，我會給他『YES』！」

在場觀眾熱烈的呼聲以及評審間的討論下，原本按下「X」的Alesha Dixon最終改變了心意，給予關鍵的「YES」，使得水管阿民以3票通過成功晉級。

影片在網路上廣為流傳後，引發了許多網友的熱烈討論。支持者紛紛表示：「很高興讓大家看見台灣之光🇹🇼」、「火光的光！」然而，也有網友提出不同看法，認為「台灣人登上國際舞台是好事情，但真的不是什麼都要用台灣之光來形容」、「台灣之光這個詞真的氾濫」。