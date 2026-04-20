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逆轉脂肪肝關鍵在「代謝」 醫師傳授三招避免肝包油

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
根據衛福部國健署調查，台灣脂肪肝盛行率高達33%，代謝性脂肪肝炎早期幾乎沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高；示意圖。圖／123RF
根據衛福部國健署調查，台灣脂肪肝盛行率高達33%，代謝性脂肪肝炎早期幾乎沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高；示意圖。圖／123RF

根據衛福部國健署調查，台灣脂肪肝盛行率高達33%，基因醫師張家銘指出，健檢報告若出現脂肪肝，其實大家不會特別感受痛或不舒服，其實脂肪肝的本質，是能量使用出現偏差，更早之前就開始，如今訊號才出現，建議可由三個方向來調整，包括進食順序、日常生活和營養素補充。

張家銘指出，當我們吃進去的熱量進入身體，接下來的關鍵是「有沒有被用掉」，血糖需要進入細胞，脂肪需要進入粒線體。如果這兩條路不順，多餘的能量就會被存下來，最常見的地方，就是肝臟，久了之後，肝臟不只是脂肪增加，還會慢慢出現發炎、代謝失衡，甚至進一步走向纖維化。

脂肪肝其實是在反映，整體代謝系統，包括胰島素敏感度、脂肪利用能力、粒線體功能，都開始偏離節奏。張家銘指出，脂肪不是先變成血糖，而是直接進入細胞的粒線體，然後被利用，其中需要肉鹼（L-carnitine）幫忙運輸，沒有缺乏這  個步驟，脂肪就不會被身體使用。

張家銘指出，身體裡有兩種主要能量來源，一種是血糖，進入細胞後，很快就可以被使用，就像瓦斯，一點就燃；另一種是脂肪酸，能量很多，但需要被運進粒線體，才有辦法開始燃燒，比較像柴油。最大差別在於血糖可以自己進去，脂肪一定要靠肉鹼帶進去。若脂肪用不掉，往往因為「進不去」，身體就會改用「儲存模式」。

張家銘指出，當脂肪進入粒線體的效率下降，同時血糖又進不去細胞，身體會選擇一個比較安全的方式，把能量存起來，就是脂肪。當脂肪愈來愈多，肝臟開始堆積，代謝節奏也慢慢變得混亂。這也是為什麼，有些人吃得並不多，體重變化也不大，卻還是出現脂肪肝，因為整個能量分配的方向，已經開始改變。

粒線體就像細胞裡的發電廠，當它的效率下降，能量產生變少，細胞就會開始累積壓力，發炎訊號會慢慢出現。所以粒線體效率下降，是疲勞與發炎的源頭，大家可能會感覺到疲勞、精神不集中、恢復變慢。這些現象，其實都是能量系統在反映狀態。當肉鹼讓脂肪可以順利進入粒線體，整個發電流程恢復，能量流動，身體節奏也會穩定。

當脂肪能夠順利被送進粒線體，能量重新流動，發炎的壓力就有機會下降，整個方向也會慢慢被拉回來。實際生活中應該如何調整？張家銘指出，以下是幾個可以一起配合的方向：

一、兩餐之間留一點空間，避免一直吃點心或含糖飲料：

讓脂肪進得去粒線體， 把「有燃料」變成「真的有在用」，讓身體願意用脂肪。身體使用能量有優先順序，如果血糖充足，身體自然就會先用血糖，脂肪就會暫時被放在旁邊。建議大家把節奏慢慢拉開，例如兩餐之間留一點空間，避免一直吃點心或含糖飲料，讓胰島素有機會下降，當身體感覺血糖沒有那麼頻繁進來，就會開始動用脂肪。

二、日常生活調整：

讓粒線體有力氣工作，脂肪才用得起來，當脂肪被送進去之後，需要粒線體本身的功能要好，日常生活中養成幾個習慣會有幫助。包括規律走路、簡單的肌力訓練、睡眠充足，這些看起來很生活化的事情，其實都在影響細胞裡的能量效率。

三、足夠營養素攝取

當身體開始願意用脂肪，粒線體也開始運作，肉鹼的幫助是把脂肪送進粒線體，肉鹼的來源可以從飲食來，例如紅肉或乳製品。在需要的情況下，也可以考慮補充。另外，除了肉鹼，也需要一些營養素一起配合，例如鎂、維生素B群，輔酶Q10、Omega-3脂肪酸等。

代謝性脂肪肝炎一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高，肝策會提出「代謝性脂肪肝紅黃綠燈行動分級」。圖／肝策會提供
代謝性脂肪肝炎一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高，肝策會提出「代謝性脂肪肝紅黃綠燈行動分級」。圖／肝策會提供

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