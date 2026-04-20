影／台電擬調度麥寮煤電重啟 環團行動劇批「帶血的煤電」

因應中東戰事，台電擬短期調度台塑麥寮電廠燃煤機組發電3個月。經濟部長龔明鑫與台電總經理王耀庭日前皆強調，此舉是為增加供電韌性的準備。台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會。

環團表示，讓麥電汰煤，足足讓國人苦等3650天，但是麥電復辟，行政院長卓榮泰卻僅需超短百日就能重啟。而民進黨接連的執政，換來的卻是節電上空白10年，沒有作為。目前為因應美以伊衝突帶來的能源危機，卓榮泰卻不思考如何帶領全民做好節能，加速能源獨立，「能源韌性」、「穩定供電」這不過就是是經濟部話術糖衣，誘引國人吞下重啟麥電的毒藥，用健康去換取。藝術家曾啓明也在記者會現場演出「帶血的煤電」行動劇，諷刺能源政策倒行逆施，要求停止重啟麥寮煤電。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會，藝術家曾啓明於現場演出「帶血的煤電」行動劇，諷刺能源政策倒行逆施，要求停止重啟麥寮煤電。記者陳正興／攝影