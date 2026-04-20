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影／台電擬調度麥寮煤電重啟 環團行動劇批「帶血的煤電」

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會，藝術家曾啓明於現場演出「帶血的煤電」行動劇，諷刺能源政策倒行逆施，要求停止重啟麥寮煤電。記者陳正興／攝影
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會，藝術家曾啓明於現場演出「帶血的煤電」行動劇，諷刺能源政策倒行逆施，要求停止重啟麥寮煤電。記者陳正興／攝影

因應中東戰事台電擬短期調度台塑麥寮電廠燃煤機組發電3個月。經濟部長龔明鑫與台電總經理王耀庭日前皆強調，此舉是為增加供電韌性的準備。台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會。

環團表示，讓麥電汰煤，足足讓國人苦等3650天，但是麥電復辟，行政院長卓榮泰卻僅需超短百日就能重啟。而民進黨接連的執政，換來的卻是節電上空白10年，沒有作為。目前為因應美以伊衝突帶來的能源危機，卓榮泰卻不思考如何帶領全民做好節能，加速能源獨立，「能源韌性」、「穩定供電」這不過就是是經濟部話術糖衣，誘引國人吞下重啟麥電的毒藥，用健康去換取。藝術家曾啓明也在記者會現場演出「帶血的煤電」行動劇，諷刺能源政策倒行逆施，要求停止重啟麥寮煤電。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會，藝術家曾啓明於現場演出「帶血的煤電」行動劇，諷刺能源政策倒行逆施，要求停止重啟麥寮煤電。記者陳正興／攝影
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會，藝術家曾啓明於現場演出「帶血的煤電」行動劇，諷刺能源政策倒行逆施，要求停止重啟麥寮煤電。記者陳正興／攝影

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會，現場抗議人士將血手印與紅雞蛋蓋印在電能購買契約上嘲諷煤電是用人民的健康換來的。記者陳正興／攝影
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體上午在立法院舉行「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花？！」記者會，現場抗議人士將血手印與紅雞蛋蓋印在電能購買契約上嘲諷煤電是用人民的健康換來的。記者陳正興／攝影

立法院 民進黨 台電 燃煤機組 麥寮 中東戰事

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