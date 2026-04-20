白色巨塔信任崩解？「狼醫」連環爆 專家：醫療性平不能只靠宣示

近年醫療場域性騷擾與性侵事件頻傳，從診間、急診到教學體系皆屢見不鮮，「狼醫事件」不僅重創病患信任，也揭露醫療體系內部長期存在的權力不對等與制度漏洞。醫改會執行長林雅惠表示，問題不只存在於醫病關係，更深植於院內上下階層與權威結構之中，若缺乏完整制度改革，類似事件恐難杜絕。

林雅惠以近期多起事件為例，有醫師利用專業權威，在無護理人員陪同情況下進行不當檢查，甚至假借醫療名義侵害病患，造成嚴重身心創傷。監察機關調查也發現，部分醫院未建立有效隔離機制，導致加害者仍可接觸被害人，甚至在調查期間造成「二度傷害」。

林雅惠指出，懲戒制度亦被批評反應過慢，從案發到處分歷時冗長，難以發揮嚇阻效果。另外，醫療體系內部通報與申訴機制仍不透明，若醫院未主動通報，外界幾乎無從得知醫師是否涉及性平違失，制度形同虛設。政府雖設置查詢平台，也遭批資訊揭露不完整，甚至出現「醫師不同意就不公開」的漏洞。

林雅惠分析，醫療場域的特殊性，使權力不對等更加明顯。病患在身體脆弱、資訊不足情況下接受檢查，若缺乏明確說明與第三方在場機制，極易成為受害者。另一方面，住院醫師、護理人員等也可能因職級壓力，不敢揭露或申訴不當行為。

單靠醫院宣示「零容忍」或舉辦性平活動，難以真正解決問題。林雅惠呼籲，應從制度面進行全面改革，包括建立標準化檢查流程與陪同制度、強化病患知情權與隱私保護，讓每一項醫療行為都能被理解與監督。同時，院內應設置獨立且友善的申訴窗口，確保受害者能安全求助，並避免報復或二度傷害。