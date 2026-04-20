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性騷事件零容忍！台大醫院推「性平宣導日」 全面強化友善環境

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院副院長高淑芬表示，醫療服務不僅是專業技術，更是對每一位病人與同仁的尊重與關懷。記者廖靜清／攝影
台大醫院副院長高淑芬表示，醫療服務不僅是專業技術，更是對每一位病人與同仁的尊重與關懷。記者廖靜清／攝影

台大醫院近年接連爆出多起性騷擾及性侵害事件，白色巨塔蒙塵。避免性騷擾並強化性平，台大醫院院長余忠仁強調，對於不法侵害，抱持零容忍態度的嚴正態度，並提供可靠的申訴管道與心理諮商輔導，落實性別平等相關措施。

作為台灣醫療體系指標，台大醫院今天舉辦「性別平等與性騷擾防治宣導活動」，推動性別平等觀念並強化性騷擾防治意識，以「平等同行・尊重共在」為主軸，強調透過宣導活動、短影片拍攝、影音播放及主題展覽等多元形式，深化員工與民眾對性別平等議題的理解，共同營造尊重、安全且友善的醫療環境。

今天出席者包括余忠仁、副院長婁培人、高淑芬、醫務秘書陳彥元及一級主管等。余忠仁指出，醫院對性平與霸凌案件審慎以待，絕不輕縱，過去這段時間，依據政府的「性別平等工作法」有非常多的規範，同時啟動專人專線電話，以及安全隱密的管道，另提供院內3次、院外2次的心理諮商輔導，真正接住受害同仁。

台大醫院副院長高淑芬表示，性騷擾防治不僅限於院內同仁，也涵蓋病人、家屬及外部廠商等所有互動對象，「只要涉及性別不當言行等傷害，醫院都鼓勵立即通報，並設有專責窗口即時處理」。即便未正式提出申訴，只要有相關線索，院方也會主動啟動調查，強化雇主責任與保護機制。

針對外界關注的「診間性騷擾」問題，高淑芬說，個別事件令人痛心，並已深刻檢討。現行醫療流程其實已有明確規範，例如進行敏感檢查時須有護理人員在場，並依性別安排陪同機制，確保病人安全與尊嚴。但部分事件仍涉及個人行為偏差，因此未來將從訓練與監督兩端同步強化。

高淑芬強調，打造一個「安全、尊重、零性騷擾」的環境，是醫界的重要課題，未來將加強住院醫師及醫事人員的性平教育、提升敏感度，並透過抽查與評核機制確保落實。並持續透過教育訓練與宣導活動深化性平觀念，讓「哪些言行可接受、哪些不可為」成為全體共識。

高淑芬指出，醫院目標是讓同仁在工作8小時內「心無罣礙」，不必擔心遭受不尊重對待，能專注於醫療品質與照護工作，下班後也不再承受心理壓力。醫院近年已推動多項措施，包括新進人員性平教育訓練、性別友善空間設置，並透過展覽與影音呈現推動成果，逐步友善醫療環境。

面對社會期待與過往事件的檢討壓力，台大醫院再次向受害者與大眾表達歉意，並承諾強化監督與教育，重建信任。高淑芬表示，「病人來到醫院，是為了尋求幫助與安心，我們有責任提供一個讓人放心的環境。」

性騷擾 台大醫院 狼醫 性平

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