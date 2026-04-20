淡江大橋機車道挨批過窄 運安會：混合車道將納研討會研議

淡江大橋預計5月12日通車，惟機車道設計引發外界質疑過窄。立法院交通委員會20日質詢關切，對於是否可改採混合車道設計，國家運輸安全調查委員會表示，相關議題將納入後續研討會討論，並建議交通部建立道路安全審核機制，將機車道一併納入檢視。

立法院交通委員會今日邀請運安會主委 林信得 列席報告業務概況。會中針對淡江大橋機車道寬度爭議，多位立委表達關切。

公路局日前說明，依據公路路線設計規範，快速公路路肩外採分隔設計時，車道寬度最小為2.5公尺；淡江大橋機車道採實體分隔，寬度為2.5公尺，符合現行規範，並已成立通車前安全諮詢小組，邀集專家學者進行檢視與優化。

國民黨立委 洪孟楷 質詢指出，有民眾實地騎乘後反映，機車道寬度偏窄，甚至有警用機車通行時即感空間不足，若於橋上發生碰撞恐提高風險，部分媒體亦以「狗道」形容其狹窄程度，引發討論。

對此，林信得表示，目前我國尚未建立完整的道路安全審核機制，導致道路在規劃、設計、施工、管理及養護等階段，較難全面納入交通安全考量。運安會已建議交通部儘速建立相關機制，且範圍可擴及機車道，不僅限於汽車道。

針對機車專用道是否仍具必要性，洪孟楷進一步指出，近年部分道路已取消機車專用道，改採混合車道設計，讓各類車輛依速限行駛；亦有意見認為，將機車限制於專用道，雖名為保護，實際上可能衍生不公平疑慮。

林信得回應，機車是否採混合車道行駛，後續將納入運輸安全研討會討論，並請相關單位審慎評估。

交通委員會亦規劃於本周四赴淡江大橋實地考察，屆時機車道設計將列為重點議題，並邀請運安會提供專業意見，作為後續檢討與改善參考。