快訊

屏東黑白切少東遭挑手腳筋丟包急診 父出國返台手機狂震才知兒出事

監院重啟林智堅學倫案調查 蘇宏達：願受挑戰但勿藉議題攻擊台大

撿到「泥巴醜貓」清洗5小時現出真面目 所有人驚呼撿到寶

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋機車道挨批過窄 運安會：混合車道將納研討會研議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
淡江大橋機車道過窄遭外界質疑。記者余弦妙／攝影
淡江大橋機車道過窄遭外界質疑。記者余弦妙／攝影

淡江大橋預計5月12日通車，惟機車道設計引發外界質疑過窄。立法院交通委員會20日質詢關切，對於是否可改採混合車道設計，國家運輸安全調查委員會表示，相關議題將納入後續研討會討論，並建議交通部建立道路安全審核機制，將機車道一併納入檢視。

立法院交通委員會今日邀請運安會主委 林信得 列席報告業務概況。會中針對淡江大橋機車道寬度爭議，多位立委表達關切。

公路局日前說明，依據公路路線設計規範，快速公路路肩外採分隔設計時，車道寬度最小為2.5公尺；淡江大橋機車道採實體分隔，寬度為2.5公尺，符合現行規範，並已成立通車前安全諮詢小組，邀集專家學者進行檢視與優化。

國民黨立委 洪孟楷 質詢指出，有民眾實地騎乘後反映，機車道寬度偏窄，甚至有警用機車通行時即感空間不足，若於橋上發生碰撞恐提高風險，部分媒體亦以「狗道」形容其狹窄程度，引發討論。

對此，林信得表示，目前我國尚未建立完整的道路安全審核機制，導致道路在規劃、設計、施工、管理及養護等階段，較難全面納入交通安全考量。運安會已建議交通部儘速建立相關機制，且範圍可擴及機車道，不僅限於汽車道。

針對機車專用道是否仍具必要性，洪孟楷進一步指出，近年部分道路已取消機車專用道，改採混合車道設計，讓各類車輛依速限行駛；亦有意見認為，將機車限制於專用道，雖名為保護，實際上可能衍生不公平疑慮。

林信得回應，機車是否採混合車道行駛，後續將納入運輸安全研討會討論，並請相關單位審慎評估。

交通委員會亦規劃於本周四赴淡江大橋實地考察，屆時機車道設計將列為重點議題，並邀請運安會提供專業意見，作為後續檢討與改善參考。

交通部 交通安全 淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋機車道太窄挨轟狗道 立委拋「汽機車混流」運安會允討論

大漢橋機車分隔島拆除將完工 新北多座橋梁評估跟進調整

行動電源起火頻傳 運安會研議納入系統性風險分析

電動車楊梅自撞4死4傷案 運安會：月底發布最終調查報告

相關新聞

雨神要來了！賈新興：周四起全台雨 5月初西南風加持台中以南水氣多

鋒面又要來了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，23日午後至24日受鋒面影響，這波鋒面各地都會有雨，西半部留意有局部較大陣雨或雷雨發生的機率，而23日南花蓮至台東留意焚風發生的機率，到25日水氣仍多。此外，27日晚起至28日受東北風影響。

借精需求估增8倍…人工生殖修法恐掀「缺精荒」

歷經近廿年，「人工生殖法」再度修法，未來單身女性、女同性配偶可望納入人工生殖適用對象，不孕治療專家預估，修法通過後，國內每年借精女性約達二五○○人，借精需求量將增八倍，恐現一波「缺精荒」，為提高男性捐贈意願，政府應考慮提高營養金費用。

出行困境…山區缺加油站 屢見半路沒油受困

高雄市那瑪夏、桃源及茂林三個原住民行政區幅員遼闊，卻僅有二個加油站，部落居民常得行駛二、三十公里山路，甚至得到屏東縣高樹鄉加油，路程遠非常不便，居民抱怨加滿油回到家，油箱常少掉三分之一，也時有遊客不熟路況，半路沒油受困。

450萬年薪不香？比利時工程師曝「高薪背後真相」：和跟台灣差不多

有一名旅居比利時的台灣軟體工程師在知名論壇Dcard上，以「歐洲工程師工作生活分享-家庭視角」為題發表了一篇引人深思的文章，分享他一家五口在歐洲生活的點滴與心得。該文章迅速引起網友熱議，許多人對其生活方式表示羨慕。

台電擬調度麥寮煤電重啟 環團行動劇批「帶血髒電」

因應中東戰事，台電擬短期調度台塑麥寮電廠燃煤機組發電3個月，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體今上午在立法院召開「商官不知燃煤恨 隔江猶唱淨煤花」記者會，中南部煤電災民今也一同北上，喊話經濟部長龔明鑫，促台電與麥寮電廠停止簽訂購售電新約，否則不排除行動升級，更痛批麥電是帶血的髒電。

沖繩悠遊卡掰掰？ 悠遊卡公司曝現況：利用PayPay來台談互惠

悠遊卡公司今赴北市議會說明工作報告，其中境外電子支付部分，北市議員張斯綱問及悠遊卡在日本沖繩使用現況？悠遊卡公司說明，沖繩不再額外宣傳，但仍可以使用，目前參加財金資訊公司的TWQR，透過四月PayPay在台上路後談互惠，日後在日本也能使用悠遊付。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。