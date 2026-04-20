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反覆頭痛腦瘤發警訊 52歲男腦壓飆高險喪命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院放射科醫師黃竣聖表示，透過術前腦血管攝影與三維影像重建，可清楚呈現腫瘤供血動脈。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院放射科醫師黃竣聖表示，透過術前腦血管攝影與三維影像重建，可清楚呈現腫瘤供血動脈。圖／豐原醫院提供

台中一名52歲男子最近反覆出現頭痛、頭重感，伴隨噁心與嘔吐等症狀，後來症狀持續惡化，甚至影響日常生活而就醫。衛生福利部豐原醫院副院長張正一表示，檢查發現顱內壓力明顯升高，影像顯示為顱內良性腫瘤，且已造成腦組織腫脹與中線偏移，顯示腦部已受到嚴重壓迫，若延誤治療，恐導致意識改變甚至危及生命。

豐原醫院副院長張正一指出，該腫瘤位於顱底、接近視神經前交位置，周邊佈滿重要大腦動脈，血管分布宛如蜘蛛網，部分血管可能穿入腫瘤內部，手術難度在於必須精準判斷血管與腫瘤的關係哪些血管僅貼附於腫瘤表面可安全剝離，哪些則深入腫瘤內部需謹慎處理，若誤傷供應正常腦部的血管，可能導致腦部缺血甚至中風，但若未事先降低腫瘤血流，術中又可能面臨大量出血風險。

放射科醫師黃竣聖表示，透過術前腦血管攝影與三維影像重建，可清楚呈現腫瘤供血動脈與主要腦血管之立體分布，進一步辨識腫瘤的主要血源，醫療團隊據此進行選擇性動脈栓塞，利用微導管將栓塞材料精準送入供應腫瘤的血管，主動阻斷其血流，使腫瘤在手術前即降血。

黃竣聖指出，此舉可有效降低腫瘤內部血流壓力，減少術中出血量，同時讓腫瘤與周邊組織的界線更為清晰，提升神經外科手術的安全性與精準度，隨後由神經外科團隊開顱，順利完成腫瘤切除，並成功保護視神經及重要腦血管，術後腦壓逐步下降，患者恢復良好。

張正一提醒，頭痛為常見症狀，但若出現持續加劇、合併噁心嘔吐、視力改變或神經功能異常，應提高警覺及早就醫，顱內腫瘤治療已邁入跨專科整合時代，尤其對於顱底且血管豐富的腫瘤，術前血管評估與栓塞技術可大幅降低手術風險，透過精準醫療與團隊合作，有助提升治療成功率與病人預後。

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