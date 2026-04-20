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QA整理包／高鐵延伸屏東！落腳何處？路線圖、通車時間表一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵。聯合報系資料照
台灣高鐵。聯合報系資料照

台灣高鐵自通車以來已經運行超過18年，2007年正式通車，最初營運區間為台北至左營，當時設有8個車站，分別為台北、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、左營。隨著營運成熟，2015年新增三站，苗栗、彰化、雲林，2016年南港站加入營運，目前全線共有12個站點。這條縱貫線已成功建構「南北一日生活圈」，而目前正啟動的「高鐵延伸屏東計畫」，將成為延伸交通版圖的最後一哩路，預計於2039年完工通車。

Q：高鐵延伸屏東的通車時間表為何？

行政院於去年底拍板定案，決定高鐵南延屏東改採「沿台鐵路廊經高雄車站」的高雄方案。根據相關法規，高鐵工程需進行二階段環評，第一階段已於今年8月啟動，整體環評作業預計需耗時3年。若進展順利，將於2028年送交行政院核定。預計工期約11年，目標2039年完工通車。

高鐵延伸屏東路線圖。圖擷自取自交通部鐵道局
高鐵延伸屏東路線圖。圖擷自取自交通部鐵道局

Q：高鐵延伸屏東的路線與站點規劃為何？

路線主要採用潛盾隧道技術，部分路段採用明挖隧道及高架形式。

•路線長度： 全長約 26.2 公里。
•起訖點： 從左營站南端延伸，經高雄車站，抵達屏東六塊厝。
•高雄車站： 採地下化設計，與台鐵及捷運紅線共構。
•屏東車站： 設於六塊厝（台糖農場），採高架設計，與台鐵六塊厝站共站。

Q：屏東站選址具備什麼戰略意義？

所在位置將結合屏東科學園區及運動休閒園區等重大開發項目，預期將成為屏東地區新的產業核心，有效促進地方經濟繁榮。

Q：此計畫包含哪些配套設施？

計畫將於高屏溪左岸與屏東科技產業園區之間，設置專屬的維修基地，以確保延伸線的營運品質與安全。

Q：主要目的是什麼？

縮短屏東地區的通勤時間，加強高雄與屏東之間的經濟連結，高雄車站將藉由「三鐵共構」帶動商圈翻轉，屏東則透過便捷交通加速南台灣城市群的共同發展。

Q：施工過程如何處理環境與交通衝擊？

由於工程涉及潛盾隧道及市區明挖段等技術挑戰，加上需處理施工期間可能造成的交通壅塞問題，交通部鐵道局已提出多項因應措施，包括土方外運分流、錯峰調度、空氣品質監測，以及與地方相關單位建立協調機制。預估施工期間需外運土方達484萬立方公尺，將採分期分區平衡方式進行，以減少對周邊交通的影響。

高鐵 屏東 行政院

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