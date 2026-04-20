影／台大醫院舉辦性別平等宣導活動 傳達支持多元平等與尊重理念

台大醫院近年頻傳性平事件，台大醫院今天舉辦性別平等與性騷擾防治宣導活動，台大醫院院長余忠仁表示，台大醫院長期致力維護、營造友善及安全的工作職場和環境，持續傳達支持多元平等與尊重的理念。

余忠仁表示，醫院會依據《性騷擾防治法》及《性別平等工作法》訂立多項規範，設立申訴電話、信箱及專人提供隱密與安全的管道，同時也提供同仁免費的諮商輔導及教育訓練，讓性騷擾防治專區不僅成為同仁、也讓就醫的民眾能有清楚認知，一旦發生性平事件就有管道接受申訴、進行調查及後續懲戒，提供一個令人安心的職場與就醫環境。

台大副校長楊志新、台大醫院院長余忠仁、台大醫學院院長吳明賢及院內多位一級主管和同仁一起出席活動，觀賞短劇，也在院內設置海報及影宣導平等與尊重的理念，致力打造兼具專業與人文關懷的醫療環境。