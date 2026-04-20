行動電源起火頻傳 運安會研議納入系統性風險分析

近期國內外接連發生行動電源在大眾運輸工具上冒煙、起火事件，引發安全疑慮。立法院今關注相關風險機制，要求運輸安全調查委員會強化監管與預警能力。運安會主委林信得表示，將針對相關建議進一步研究處理，若案例增加，不排除提出系統性改善建議。

立委何欣純指出，過去運安會多將行動電源起火視為單一個案，未達重大運輸事故標準而未立案調查，但隨著事件頻傳，應重新檢視其風險層級。她舉例，日本大阪地鐵日前發生乘客行動電源起火事故，導致全線暫停營運約30分鐘，影響21班列車、約3萬名乘客，顯示此類事件已可能對公共運輸造成重大衝擊。

何欣純質疑，若類似情況發生在台灣，運安會是否會啟動調查？並呼籲主管機關不應再將此類事件視為零星個案，而應建立完整的事故資料庫，從個案調查提升至系統性風險分析，並定期發布安全改善建議報告，同時建立跨部會通報與協調平台，必要時發布安全警示，以降低整體風險。

對此，林信得回應，針對行動電源相關風險分析，會後將進一步研議如何處理；若未來個案數量增加，運安會將主動提出系統性建議。他也指出，目前已有安全改善建議報告機制，至於建立跨部會平台與發布安全警示，將再評估可行性。