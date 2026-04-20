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忙到沒空運動 醫：快步爬樓梯、趕公車、提重物也有益

中央社／ 台北20日電

現代人生活忙碌，經常沒空運動。醫師指出，與其達不到運動目標而放棄，不如每天進行快步爬樓梯、趕公車、搬重物等「劇烈間歇性生活體能活動」累積5分鐘，也能改善健康

開業家醫科醫師顏佐樺今天透過新聞稿分享，自己在門診中最常聽到的困擾之一，就是「醫師，我真的沒有時間運動」。對忙碌上班族或體力衰退的高齡長者，要達到每週150分鐘中強度運動，或每日萬步目標，常都令人感到壓力倍增，許多人甚至因此放棄所有體能活動。

不過，顏佐樺指出，近年有個令人振奮的新觀念，醫學研究提出「劇烈間歇性生活體能活動」（VILPA），也就是即使沒有規律運動習慣，只要在日常生活中加入快步爬樓梯、趕公車、搬重物或加快做家事節奏等短暫但強度較高的活動，仍可帶來健康效益。

為了驗證短暫且碎片化的日常活動是否真能啟動生理適應機制，研究團隊分析英國生物樣本庫近7年，超過2萬5000名、平均約61.8歲且沒有運動習慣的族群：每日僅進行3次VILPA，累積約4到5分鐘，死亡與癌症死亡風險可降低約26%至30%，心血管疾病死亡風險降幅更高。

顏佐樺說明，這項研究指出，對於沒有運動習慣的人來說，「爆發式微運動」帶來的健康效益與專門去健身房運動的參與者不相上下，為沒時間運動的族群，提供了一個更可行的方向，鼓勵大家只需在處理日常雜務時多付出一點熱情與能量，就能為健康帶來實質的保護。

落實VILPA概念，顏佐樺指出有4項實務原則。第一，善用生活碎片時間，不需要刻意撥出時間，快步爬樓梯、短時間開合跳，嘗試將心率提高，每次持續1到2分鐘。

第二、少量多次的累積，每日僅需進行3至4次這類劇烈活動，總計約5分鐘，就能顯著調降整體死亡風險與心血管疾病風險。第三、強度比時間更關鍵：關鍵在於活動當下的「劇烈程度」，快步走時嘗試達到微熱微喘、心跳加速的狀態，即能誘發保護健康的生理反應。

第四、循序漸進建立韌性，對於患有慢性關節疼痛或長期久坐者，從每日幾次的微爆發活動開始，是逐步強化心肺功能與肌肉穩定度最簡單且經濟的方式。

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