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陶板屋光復南店失火急疏散85人！王品：全部免費＋再招待回訪免費用餐
位於台北市大安區的「陶板屋」在4月19日晚間發生火警，現場疏散85人，無人傷亡。對此事件，王品也表示，店內用餐的70名顧客除享全部免費招待，也將再享「免費用餐」，讓顧客完成美好的用餐體驗。
此次事發的陶板屋光復南店鄰近國父紀念館，19日晚間7:50接獲火警報案，消防局出動指揮車2輛、消防車12輛、救護車1輛和40人至現場救援，火勢於晚間8:12撲滅。本次火災燃燒面積約1平方公尺，共計疏散85人，其中包含15名員工。
王品也於今日（4月20日）發布聲明，聲明指出，陶板屋光復南店昨晚因故驚擾顧客的用餐體驗，我們深感抱歉。陶板屋決定，昨晚在店內用餐的70名顧客全部免費招待，同時我們將致電邀請這些支持陶板屋的顧客，由他們任選時段，再次回到陶板屋光復南店免費用餐，繼續完成美好的用餐體驗，謹致上我們誠摯的心意。
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