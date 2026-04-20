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美發芽馬鈴薯檢疫條件惹議 農業部：會整顆棄置處理

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美方貿易障礙報告（ＡＲＴ）揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部分，仍可進行加工使用，該規定若放行，國人恐陷入「龍葵鹼中毒」疑慮。圖／123RF
美方貿易障礙報告（ＡＲＴ）揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部分，仍可進行加工使用，該規定若放行，國人恐陷入「龍葵鹼中毒」疑慮。圖／123RF

針對近期外界關注美國加工用馬鈴薯輸入檢疫規定引起的爭議，農業部防檢署今表示，過去美國產馬鈴薯無論鮮食或做加工用，進口時都適用「食用馬鈴薯輸入檢疫條件」；由於加工用與鮮食用馬鈴薯進口後流向不同，台美雙方經過基於科學原則的多次討論，同意參考日本做法，針對加工馬鈴薯另訂檢疫條件，輸入後若發現有發霉、發芽情況，都必須整顆棄置處理、不得加工，確保進口馬鈴薯符合檢疫及食品安全規範。

美方貿易障礙報告（ＡＲＴ）揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部分，仍可進行加工使用，該規定若放行，國人恐陷入「龍葵鹼中毒」疑慮。

防檢署副署長陳宏伯指出，今年2月公告實施的「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，除維持不得罹染8種病蟲害的規定不變外，另針對加工馬鈴薯新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序，以及輸出檢疫須確認無發芽及無土壤等規定。至於在食品安全管理方面，加工用馬鈴薯茄鹼含量須符合不超過200ppm規定，標準與國內供加工用馬鈴薯一致。

陳宏伯表示，美國加工用馬鈴薯輸入時，若發現有發芽、腐爛或發霉情形，將通知衛福部食藥署，依照標準作業程序直接送往指定加工廠，貨櫃一到加工廠，有發芽、腐爛或發霉的馬鈴薯都必須整顆棄置銷燬，透過邊境查驗與加工廠選別監管的雙重機制，為國內農業環境安全及國人食安嚴格把關。

陳宏伯進一步說明，國際間也採取類似風險管理作法，例如日本針對美國加工用馬鈴薯進口，在檢疫上除要求不得罹染特定病蟲害及附帶土壤外，也要求施用發芽抑制劑；食品衛生方面，則須符合龍葵鹼及農藥殘留標準。即使通過邊境查驗，產品進入日本指定加工廠後，如於選別過程中發現芽體長度超過0.5公分，仍須將該顆馬鈴薯分離，不得進入加工產線。

美國 日本 馬鈴薯 農業部

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