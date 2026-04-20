立委指台鐵公司化後調車事故不減反升 運安會：確實偏高五件已立案調查

運安會主委林信得今天至立法院進行業務報告，今年是太魯閣號事件發生五周年，立法委員洪孟楷指出，台鐵調車場目前仍常出現重大調車事故，甚至台鐵公司化之後，調車事故不僅沒有減少甚至還有件數上升甚至發生傷亡的狀況，運安會應透過督導與協助，要求台鐵公司找出問題與解方。

洪孟楷表示，根據台鐵公司以及交通部的資料。過去五年，尤其是2024年，台鐵公司化之後調車事故件數沒有減少。2022年、2023年事故反而相對比較低，而且沒有傷亡數。但2024年公司化之後，反而當年、2025年件數又上升，而且有出現傷亡。

洪孟楷詢問，台鐵公司化後到底有沒有比較安全。運安會又能夠給予台鐵公司怎麼樣的督導跟協助？並要求台鐵公司找出問題解決問題。

林信得表示，台鐵的調車事故確實偏高。從運安會2019年8月成立到現在，總共有76件調車事故。事故前三大型別第一是出軌28件，其次擠岔有26件，衝撞則有13件；七堵調車場件數最多，其次是花蓮機務段，調車事故以人為因素最多。

針對特別容易出現調車事故的七堵與花蓮，洪孟楷詢問，這兩個地點的人員訓練是否不扎實或者比較容易缺工或人員不足？否則為什麼調車事故集中在這兩個調車場？還是這兩個調車場的調車量很多，所以比例會相對比較高。

運安會鐵道組長吳吉村表示，目前已經針對台鐵調車事故類型立案調查共五件。第一個是人為操作方面，就是調車作業人員的工作分配跟協調，還有人員對 SOP 的落實度。運安會去年也分別在七堵機務段和花蓮各立一個案子，主要是針對設備維護、列車出軌事故等跟設備維護相關。另外花蓮機務段撞擊停留車的事故，主要是跟人為操作有關。未來會朝這方面給予改善。