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怕影響生育不敢做 升級版水蒸氣消融手術助5旬男擺脫尿管纏身

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆（左）強調，對於希望及早擺脫長期服藥、追求術後快速恢復的男性朋友來說，升級版水蒸氣消融手術可為病人提供更安全、更有效、兼顧「性」福與順暢排尿的治療新解方。記者萬于甄／攝影
奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆（左）強調，對於希望及早擺脫長期服藥、追求術後快速恢復的男性朋友來說，升級版水蒸氣消融手術可為病人提供更安全、更有效、兼顧「性」福與順暢排尿的治療新解方。記者萬于甄／攝影

隨著醫療技術進步，奇美醫院2年前導入攝護腺水蒸氣消融術後，進一步結合經尿道攝護腺切開術，發展「升級版水蒸氣消融手術」，目前累積逾130例臨床經驗，研究顯示可降低尿失禁與逆行性射精風險，為良性攝護腺肥大患者提供更精準且安全的治療新選擇。

奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，良性攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，當藥物控制效果不佳，或出現反覆感染、血尿、尿滯留等狀況，便需進一步評估手術治療必要性；過去攝護腺水蒸氣消融術已是優選，但對於攝護腺體積較大或有中葉肥大的病人，因蒸氣注射次數須增加、延長尿管留置時間，仍易造成術後組織腫脹加劇，導致拔除尿管後會感到不適。

他表示，升級版水蒸氣消融手術具有時間短、免住院、排尿更順暢三大優勢，且透過同步進行經尿道攝護腺切開術，有效緩解水蒸氣消融術治療初期的腫脹壓力，也讓過去被視為較棘手的大體積攝護腺肥大病人，能獲得安全並理想的治療成果。

曾文歆也分享，曾有一名58歲的王姓男子攝護腺體積約達95毫升，因嚴重尿滯留，已長期放置尿管9個月，雖親友與醫師都建議其手術治療，但因王男仍有生育計畫，擔憂手術後恐造成逆行性射精，對手術治療為之卻步。

曾文歆表示，經詳細評估與說明後，王男最後採用「升級版水蒸氣消融手術」，術後第8天順利擺脫陪伴長達9個月的尿管，不僅恢復自然排尿功能，更保留射精功能，也讓王男如釋重負。

曾文歆強調，對於希望及早擺脫長期服藥、追求術後快速恢復的男性朋友來說，升級版水蒸氣消融手術為病人提供更安全、更有效、兼顧「性」福與順暢排尿的治療新解方：未來奇美醫院將持續累積臨床數據，優化各類精準醫療策略，協助病人預後保有高品質社交與家庭生活。

奇美醫院 尿道 泌尿科

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