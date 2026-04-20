淡江大橋機車道太窄挨轟狗道 立委拋「汽機車混流」運安會允討論

淡江大橋預計5月12日通車，機車道設計卻引發熱議，有民眾認為機車道過於狹窄像「狗道」，擔憂發生車禍時將非常危險。立法院交通委員會預計周四前往淡江大橋考察，立委洪孟楷邀運安會出席，並拋出汽車道汽機車混流可能性。運安會今表示，未來運輸安全研討會將提出該議題討論外，道路安全檢核機制也可納入機車道。

多位立委都關注淡江大橋機車道議題。洪孟楷表示，淡江大橋機車道太窄，一台警用摩托車經過，機車車道就差不多滿了，沒有辦法進出。如果橋上發生碰撞的話，可能造成危險。立委陳清龍表示，民眾跟交通部長實際去看淡江大橋的時候都覺得車道有安全疑慮，他們都詢問運安會見解如何？道路設計規範符合跟實際安全是否能畫上等號？

洪孟楷也拋出淡江大橋是否要保留機車專用道或採混合車道議題，洪孟楷指出，機車專用道美其名是保護機車，但也帶有歧視的概念，過去道路設計重視汽車族，但全台有1400多萬輛機車，目前部分橋樑路線採混合車道，外界有兩個看法，一個是兩輪的機車以及四輪的汽車不應該混流行駛，大車容易對機車逼車，但也有另一種看法認為機車專用道是一種歧視。

運安會表示，淡江大橋的機車道寬度設計符合法規要求，但民眾認為太窄。運安會主委林信得表示，我國尚未建立道路安全審核機制，導致道路工程規畫、設計、施工、管理及養護欠缺考量交通安全因素之情況，已建議交通部儘速建立道路安全審核機制，且該機制也許可以擴大，不僅針對汽車道，也可以納入機車道。

林信得表示，運安會將就淡江大橋的道路設計進行了解，針對機車是否行駛混合車道，未來在運輸安全研討會，將會帶入該議題討論，請相關單位注意。

運安會主委林信得。記者董俞佳／攝影