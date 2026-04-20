雨神要來了！賈新興：周四起全台雨 5月初西南風加持台中以南水氣多

鋒面又要來了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，23日午後至24日受鋒面影響，這波鋒面各地都會有雨，西半部留意有局部較大陣雨或雷雨發生的機率，而23日南花蓮至台東留意焚風發生的機率，到25日水氣仍多。此外，27日晚起至28日受東北風影響。

賈新興也表示，4月30日到5月4日台中以南水氣多，尤其是5月2日至4日，主要是因為環境風為西南風，水氣多，午後雷陣雨明顯，可以月底、日期近一點再觀察。

賈新興指出，21日宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後各地山區及嘉義以南有零星短暫雨。22日午後各地山區、嘉義以南及宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，23日彰化以北沿海有零星短暫雨，午後受鋒面影響，台南以北及宜花轉有局部短暫雨，南花蓮至台東留意焚風發生的機率。24日受鋒面及東北風影響，苗栗以南及花東有局部短暫雨，中午前苗栗以北及宜蘭亦有局部短暫雨。25日水氣仍多，新竹以南、大台北山區及宜花東仍有局部短暫雨，傍晚起新竹至嘉義漸轉陰時多雲。

至於26日午後各地山區及嘉義以南有零星短暫雨。27日午後各地山區、高屏及宜花東有零星短暫雨，晚起至28日受東北風影響，午後各地有零星短暫雨。29日雲林以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。