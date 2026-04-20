電動車楊梅自撞4死4傷案 運安會：月底發布最終調查報告

一輛電動小客車去年1月25日於國道1號楊梅休息站前自撞分隔島後起火，造成4人死亡、4人重傷。運安會今天表示，預計本月發布最終調查報告。

運安會今天至立法院交通委員會進行業務報告。運安會主委林信得報告時指出，近期共有空勤總隊NA-108直升機駕駛艙冒煙事故、電動小客車楊梅休息站自撞事故、三峽自用小客車衝撞行人事故等6起重要調查案。

針對電動小客車楊梅休息站自撞事故，林信得表示，本案調查重點為電動車電池系統、駕駛操作及道路環境，都已於去年9月發布事實資料報告，同月發布調查期間運輸安全通告，高公局並已於去年底完成動線優化工程，運安會將於本月底發布最終調查報告。

另外，去年5月19日，一輛自用小客車在新北市三峽區連續撞擊機車及行人，造成4死12傷案，該案針對高齡駕駛換照制度、用藥管理等進行重點調查，林信得表示，預計今年5月發布最終調查報告。