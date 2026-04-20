日本同步！Fun VR劇院5月強檔宮野真守、蒼井翔太VR演唱會

由聯合數位文創策畫台北公館「Fun VR劇院」，5月將推出最新強檔VR演唱會節目，本次邀請在台極具高人氣的日本聲優-宮野真守，作為本月首波主打，與日本攜手合作，同步於5月1日起至5月17日推出「VACATIONING!」、「DRESSING!」兩場演出版本，重現他在2025年12月13日在神奈川橫濱競技場舉辦的「VACATIONING!」經典曲目，宮野真守被粉絲譽為「聲優王子」不僅多次來台舉辦演唱會，且幾乎場場完售，讓他對台灣印象相當深刻ㄡ這次得知VR作品將來台，也特別提前於官網火速公告，呼籲粉絲千萬別錯過；Fun VR劇院5月第二梯接棒聲優則由素有「怪物級聲優」美譽的蒼井翔太出場，5月22日起至5月31日止將推出「蒼井翔太 VR THEATER Moments」演唱會，將「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」東京·立川 Stage Garden Day1 精彩曲目VR化，蒼井翔太絕美高音聲線獲得大量粉絲讚譽為最不科學的中性美聲，這次更破天荒首次結合管弦樂，將演唱會規格豪華升級。

本次與日本合作推出兩位聲優VR演唱會作品，不僅是演出極具現場渲染力的代表作，高規舞台的華麗視覺呈現，並透過日本製作最高解析立體影像與精準收音技術，戴上VR頭顯裝置搭配劇院音響，強化感官體驗，完全沉浸演唱會現場，觀眾將以超越最前排的「神席」視角，為台灣觀眾帶來前所未有的沉浸式VR演唱會，讓粉絲彷彿置身舞台上，感受極致舞台魅力，本次活動主辦單位更為演唱會製作爆款特典，凡購票即可獲得不挑款特典乙張，讓粉絲們將美好回憶即刻收藏。宮野真守、蒼井翔太VR演唱會由udn售票網獨家販售，4月20日中午12點正式開賣，每場席次限量，粉絲千萬別錯過！更多節目資訊敬請關注節目官方網站與社群消息。

全能又搞笑的「聲優王子」－宮野真守

演唱會造型全面進化、再現王者強大氣場

宮野真守VR演唱會限量特典寫真卡，由日本製作直送來台，每場次有專屬設計，凡購票即可兌換乙張，對完為止。圖／聯合數位文創提供

宮野真守以其充滿感染力的歌聲與舞台魅力聞名，橫跨聲優、音樂與舞台表演多領域，曾演繹過多部超人氣作品，包含夜神月《死亡筆記本》、宮侑《排球少年》到上弦之貳．童磨《鬼滅之刃》等無數經典角色注入靈魂，深受粉絲喜愛，近年更在《超級瑪利歐兄弟電影版》、《金肉人 完美超人始祖篇》等再次獲得高度討論與矚目，粉絲遍及全球。本次VR演唱會將於5月1日起至5月17日與日本同步登場，一次推出三場VR演唱會豪華曲目，其中2025年12月13日日本神奈川橫濱競技場「VACATIONING!」將分為Ａ、Ｂ兩場不同場次內容，第三場則為千葉縣LaLa arena TOKYO-BAY「DRESSING!」。三場演出內容由日本製作團隊首度導入高解析度VR拍攝技術，捕捉舞台每一個光影細節，讓以超越最前排的「神席」視角，零距離欣賞宮野真守每個細膩表情與舞台瞬間，完整呈現180度寬廣舞台的震撼感。日本更特別為VR演唱會設計專屬寫真卡特典，每個場次個別推出不同專屬設計款，上面還有宮野真守限定留言與簽名。

怪物級美聲！蒼井翔太華麗舞台

不敢直視的完美結合 中性美學ｘ夢幻管弦樂團震撼登場

Fun VR劇院5月第二波強檔VR節目-蒼井翔太ＶＲ演唱會將重現「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」內容，4月20日起udn售票網獨家開賣。圖／聯合數位文創提供

兩棲聲優蒼井翔太以獨特中性聲線，絕美嗓音獲得粉絲讚譽為「怪物級聲優」，本次「蒼井翔太 VR THEATER Moments」演唱會中將挑戰全新舞台，內容收錄2026年1月舉辦的管弦樂演唱會「蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments」東京·立川 Stage Garden Day1 精彩曲目。本次VR演出將以蒼井翔太美聲優勢，結合管弦樂團編制，以及高規格演出形式，將演唱與演奏以完美音場環抱觀眾，打造獨一無二的精湛演出效果，本次日本特別安排多台高解析度３Ｄ立體攝影機，180度完整捕捉舞台每個細節，觀眾同樣可從「神席」視角環視整個舞台，感受蒼井翔太壓倒性的歌唱實力與管弦樂團合奏的震撼魅力。錄製內容以Day1限定曲目為核心，搭配精心挑選的數首經典曲目，製作成「Part A」與「Part B」兩種版本，提供多角度欣賞演出的獨特體驗。主辦單位更貼心規劃三款限量特典，民眾購買本場演出即可獲得乙張特典，特典隨機配送，贈完為止。

本次零距離VR演唱會，不僅是音樂饗宴，更是融合聲優魅力、舞台表演與尖端科技的全新感官體驗，單場門票850元，另有推出套票優惠組合。4月20日起，觀眾可在udn售票網，購入零距離「神席」入場門票，親身感受舞台上每個光影、每聲歌唱的震撼魅力。這個5月，走進宮野真守與蒼井翔太打造的極致娛樂世界，享受前所未有的視覺與聽覺盛宴！

蒼井翔太VR演唱會限量特典小卡，由日本製作直送來台，一共推出三款不同設計，凡購票即可兌換乙張，特典隨機發送不挑款，兌完為止。 圖／聯合數位文創提供

【活動資訊】

● 活動名稱｜宮野真守ＶＲ演唱會

● 活動期間｜2026年5月1日(五)-2026年5月17日(日)

● 售票連結｜ https://reurl.cc/6GvRdZ

● 活動官網｜ https://uevent.udnfunlife.com/VRmamo2026

● 節目票價｜單場850元、三場套票優惠2400元

● 活動名稱｜蒼井翔太ＶＲ演唱會

● 活動期間｜2026年5月22日(五)-2026年5月31日(日)

● 售票連結｜ https://reurl.cc/WbxYEx

● 活動官網｜ https://uevent.udnfunlife.com/VRshotan2026

● 節目票價｜單場850元

● 地點｜Fun VR劇院（CLASSROOM 2F）

● 地址｜臺北市中正區羅斯福路四段136巷3號2樓（原公館東南亞戲院）

● 主辦單位｜聯合數位文創股份有限公司

● 授權單位｜株式会社 VR MODE

● Facebook｜ https://www.facebook.com/FunVRTheater 、IG｜ https://www.instagram.com/funvrtheater/r

● 團體購票或包場：請洽大宗購票專線02-264914689#1(周一~五 09:30~17:00)