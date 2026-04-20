450萬年薪不香？比利時工程師曝「高薪背後真相」：和跟台灣差不多

有一名旅居比利時的台灣軟體工程師在知名論壇Dcard上，以「歐洲工程師工作生活分享-家庭視角」為題發文，分享他一家五口在歐洲生活的點滴與心得。該文章迅速引起網友熱議，許多人對其生活方式表示羨慕。

該名工程師透露，他目前在比利時一家科技公司擔任研發工程師，年薪約14萬歐元（約合新台幣450萬元），稅後實拿約9.5至10萬歐元（約合新台幣300萬元）。儘管薪資高於在台灣的收入，但由於歐洲的高稅率，實際收入與台灣相當。

他們一家五口居住在一間230平方公尺（約70坪）的大房子，每月房貸約1,800歐元（約新台幣60,000元）。此外，公司提供電動車、餐券、環保券及遠端工作電費補貼等福利，有效減輕了家庭的經濟壓力。儘管生活開銷不低，但靠著樸實的生活方式和低廉的育兒與教育成本，他們每年仍能存下約30,000歐元（約新台幣100萬元）。

談及職場文化，這位工程師指出，歐洲職場重視會議中的辯論與細節討論，這與亞洲快速執行的工作模式形成鮮明對比。他提到，歐洲科技業的競爭較不激烈，跳槽頻率低，調薪幅度有限，但通膨調薪受到法律保障。他也分享了自己的職涯策略，透露自己參與自主研究小專案來提升曝光度，進而為自己爭取更多談判籌碼，避免接手不感興趣的專案。

該工程師強調，比利時的「放養式」教育體制讓他們一家受益良多。當地學校上課時間短，重視玩樂與實踐，孩子們從小浸泡在多語環境中，通常能掌握三到四種語言。此外，從2.5歲到高中教育全免，大學學費也相對低廉，每學期僅需約1,100歐元（約新台幣36,000元）。

他還提到，比利時對多子女家庭有極高的社會包容度。包括每名孩子每月可獲得約180至185歐元（約新台幣6,000元）的成長津貼，以及針對營隊活動提供的稅務減免和健保補助，這些福利大幅減輕了家庭負擔。

文章發表後，有網友好奇他的太太是否適應這樣的生活模式。對此，該工程師的太太親自回應：「這四年來，我連續帶了兩個小孩到一歲半後送托，家事和白天帶小孩都得自己來，真的很累。加上我的職涯也受到影響，不過因為非常喜歡這裡的教育和育兒環境，還是選擇為了孩子留下來。」她也提到，後來因為渴望工作，自己邊帶孩子邊創業，在忙碌中找到了一種平衡。

該篇文章引發了網友們的廣泛討論。有不少人表示羨慕這樣的生活方式，認為能夠兼顧家庭與工作的平衡是難能可貴的幸福；也有人坦言，即便如此，他們仍會選擇留在台灣追求更高的薪資收入。

文末，這位工程師感性地總結道：「沒有絕對的對錯，只有最適合自己的選擇。我以前在台灣雖然薪水高，但經常忙到深夜，週末更是累到沒力氣陪小孩。來到這裡最大的轉變，是把時間真正還給家庭與自己。」他表示，即使生活在異國他鄉充滿挑戰，但每天接送孩子、分享日常點滴，是他最純粹、最快樂的時光。