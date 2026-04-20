氣炸鍋真的更健康？小心少油陷阱 專家警告勿超過120度小心致癌

氣炸鍋憑藉其體積輕巧、操作簡便以及標榜少油的健康形象，迅速成為無數家庭廚房中的必備家電。然而，這種料理神器，是否真的代表健康？減重醫師陳威龍近日發出警示，提醒大眾切勿陷入氣炸等於健康的單一思維。雖然氣炸鍋能顯著減少油脂攝取，但若忽視了烹調溫度的控制，這種便利的煮食方式反而可能成為損害健康的致癌推手。

原理拆解：氣炸鍋本質上是小型強效烤箱

要了解氣炸鍋的健康風險，首先必須釐清其運作原理。氣炸鍋並非真的在炸食物，其核心技術更像是一部高效能的旋風烤箱。透過機身內部的加熱管產生熱能，再配合強力風扇帶動熱風在狹窄空間內快速循環，模擬熱油包裹食物的效果，使食物表面脫水並變得酥脆，同時利用食物本身的油脂進行烹調。

根據國外醫學網站 WebMD的審查資料顯示，氣炸烹調確實具備減脂優勢，相比傳統的深油炸，氣炸過程能減少約七到八成的油脂攝取。這對於關注膽固醇與熱量攝取的人而言，無疑極具吸引力。然而，陳威龍醫師指出，大眾往往過分關注油脂的減少，卻忽略了另一個決定健康與否的關鍵因素—溫度。

隱形殺手丙烯醯胺：攝氏120度的安全警戒線

許多人在使用氣炸鍋時，為了追求極致酥脆的口感，往往會將溫度調至最高，或延長烹調時間直到食物呈現深褐色。陳威龍特別警告，當烹調溫度超過攝氏120度時，特別是處理薯條、馬鈴薯、麵包等富含碳水化合物的澱粉類食物時，食物內部的氨基酸與還原糖會發生「梅納反應」。雖然這能帶來誘人的焦香味，卻同時會產生一種名為丙烯醯胺的致癌物質。

丙烯醯胺被國際癌症研究機構列為潛在致癌物，長期過量攝取可能對神經系統造成損傷，並增加罹癌風險。雖然吃一份氣炸薯條不會即時產生病徵，但這種毒素在體內的長期累積卻是不容忽視的健康隱患。因此，在使用氣炸鍋時，溫度的設定應盡量控制在合理範圍，避免為了口感而讓食物長期處於極高溫的狀態中。

從選材到溫控的正確玩法

要在便利與健康之間取得平衡，陳威龍醫師建議用家必須掌握正確的氣炸原則。首先是「觀色法」，食物氣炸至呈現金黃色即可收火，絕對不要追求深褐色或帶有焦邊的視覺效果，因為顏色越深，代表丙烯醯胺的含量可能越高。其次是食材的選擇，應盡量以原型食物為主，例如新鮮雞腿肉、蔬菜或番薯，減少使用如雞塊、熱狗、午餐肉等經過多次加工的加工食品。

此外，應善用氣炸鍋的溫度調節功能。在處理澱粉類食材時，盡量降低設定溫度並適時延長時間，或者先將食材蒸熟後再以低溫氣炸增加脆感，以避開攝氏120度以上的致癌高風險區。氣炸鍋本身只是一個工具，只要用得其所，它依然能成為現代家庭中相對健康的助手。

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文章授權轉載自《香港01》