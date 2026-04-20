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從京都玩到沖繩 日本必看世界遺產TOP 10

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
《網路溫度計DailyView》、Klook提供
《網路溫度計DailyView》、Klook提供

周末快閃、連假出遊對許多台灣人來說，日本幾乎是「說走就走」的首選。根據交通部觀光署統計，2025年台灣旅客赴日人次已突破600萬，從航點密集、飛行時數短、到治安穩定、交通便利與飲食文化多元，都讓日本長年在台灣出境旅遊市場中維持高人氣。

除了好玩、好買，日本另一個讓人一再回訪的原因，是對歷史文化的細緻保存。即使在高度現代化的城市中，日本依然能讓千年建築工藝與自然地景完整傳承下來，這也正是為什麼每次造訪日本，總能感受到那種深厚的文化魅力與層次感。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理十大日本世界遺產相關網路聲量排行；本文以聯合國教科文組織（UNESCO）登錄的世界遺產為範圍，名稱翻譯依據日本觀光局（JNTO）標準，帶你一次掌握討論度最高、最具代表性的必訪景點。

No.10 嚴島神社

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

世界文化遺產｜1996年登錄

如果你在IG刷到一座浮在海上的巨大鳥居，那很有可能就是這裡。

這座建立在潮間帶上的木造宮殿，不少人會特地查潮汐時間，只為了同一天看到兩種景象。當海水漲起，朱紅色的鳥居與迴廊彷彿輕輕漂浮在瀨戶內海上，帶出一種近乎靜止的優雅；等到退潮時，海面退去，你則能踩著裸露的沙地，一步步走近大鳥居，從另一個角度重新認識它。

細看會發現，支撐這座鳥居的主柱選用樟木打造，本身就具備良好的抗潮與耐久特性，即使長時間與海水接觸，也能維持穩定結構，這也是它能在潮間帶屹立至今的重要原因之一。

有網友在Google評論中寫下「嚴島神社的美，是一種讓人一時失語、只能靜靜凝視的存在」、「神社建築與海、山融為一體，氣氛莊嚴又寧靜，非常適合慢慢走、靜靜看」。

No.9 奄美大島、德之島、沖繩島北部及西表島

Klook提供

Klook提供

世界自然遺產｜2021年登錄

這片分布在九州南方約1,200公里的島嶼群，面積只占日本國土不到0.5%，卻擁有豐富的生物多樣性。黑潮帶來穩定水氣，讓亞熱帶森林生長茂密，紅樹林延伸至海岸，其中西表島更有將近九成仍維持未開發狀態。

這片環境孕育出許多只存在於此的物種，像是僅棲息於奄美大島與德之島的琉球兔、不會飛的沖繩秧雞，以及活動範圍極小的西表山貓，對於生物演化研究具有極高價值。四個地區特有植物與昆蟲數量累計已達上千種，各島也因地形與氣候差異，發展出不同的演化樣貌。

這樣的環境條件，也讓當地對生態保護格外重視。2025年5月，日本警方在奄美大島查獲有旅客未經許可帶走上千隻寄居蟹，甚至包含被列為國家天然紀念物的物種，最終依法遭到逮捕，相關議題也帶起聲量高峰。

No.8 琉球王國城跡和相關建物

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

世界文化遺產｜2000年登錄

首里城為核心，散布在沖繩本島上的九處遺跡，見證了琉球王國（15至19世紀）作為東亞、東南亞貿易轉運站的輝煌。從那霸出發即可串成一條路線，許多人會安排半天到一天慢慢走完。

不同於本州常見的城郭，琉球的「御城」更像是由厚實石牆環繞而成的堡壘。漫步於遺跡之間，層層石牆與遼闊海景交錯展開，別具風貌。首里城鮮明的紅色建築與龍紋裝飾，融合中國與日本元素，也映照出當時與周邊國家頻繁交流的歷史背景。

2019年首里城曾發生大火，包括正殿在內的7棟主要建築付之一炬，隨後展開長期重建工程。如今現場仍保留正殿前的一對大龍柱，成為許多遊客特地駐足記錄的畫面，網友分享，「能被保留下來，本身就是一種奇蹟。」這場火災，也讓修復本身成為關注焦點。不同於多數古蹟在整修期間封閉施工，首里城採取開放式展示，讓遊客能近距離觀察重建過程，見證文化遺產重生的每一步。

No.7 知床

翻攝官網／北海道觀光旅遊網站

世界自然遺產｜2005年登錄

這座半島擁有一種令人屏息的「雙面景觀」，一側是鄂霍次克海的陡峭斷崖，巨大的瀑布從幾百公尺高的崖縫中直接墜入深藍海面，展現出海洋的壯闊與冷峻；另一側則是雄偉的火山群（知床連山）與生機勃勃的原始森林，神祕的知床五湖如明鏡般鑲嵌其中，靜靜倒映著連綿的山影；同時四季變化鮮明增添不少話題，網友分享「冬天有流冰的風景，夏天則是瀑布＋斷崖海天一色的風光，各有各的風味」。

知床同時擁有極為完整的海洋與陸地生態系統，這樣的自然條件也讓這裡成為野生動物的重要棲地。從棕熊、鹿群到各類海鳥與猛禽都相當活躍。對賞鳥族來說更是夢幻天堂，像是體型巨大的毛腿漁鴞、展翅氣勢十足的虎頭海鵰與白尾海鵰，都有機會在沿岸或森林邊緣發現這些鳥類的蹤跡。

No.6 古奈良歷史紀念遺跡

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

世界文化遺產｜1998年登錄

西元710年至784年間，奈良作為都城，奠定早期政治體系與城市規劃，整體布局參考中國長安設計，從宮殿、寺廟到街道都可看出東亞交流的痕跡。走進這片遺址，從東大寺大佛、春日大社，到平城宮舊址與春日山原始森林，可以一次看見8世紀首都的生活與信仰樣貌。

不少人來奈良，第一印象是公園裡自在走動的鹿群，但真正吸引人停下腳步的是，這些保存下來的歷史場景。像東大寺的大佛，是聖武天皇為祈求天下太平而發願建造，而大佛殿更是世界規模最大的木造建築之一。網友讚嘆「這裡不僅是信仰的中心，更是當時日本藝術、工藝與文化的最高殿堂」。

2025年，春日大社傳出有遊客在東迴廊柱子留下「恩愛永遠」，引發不少網友不滿，也帶起討論聲量高峰，讓文化資產維護再次受到關注。

No.5 姬路城

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

世界文化遺產｜1993年登錄

位於兵庫縣的姬路城，是日本最具代表性的城郭之一，因外牆覆滿防火的白色灰泥、姿態宛如展翅的白鷺，也被稱為「白鷺城」。這座擁有超過600年歷史的城堡主體，歷經戰火與地震，至今仍大致保留原貌，是少數能看見江戶時代初期原貌的木造建築。

近年也有不少人分享不同的觀看方式，像是搭乘和船沿著護城河繞行，從低角度仰望天守，或是在特定時段，看到水面倒映出的「顛倒城」。加上春櫻、秋月與夜間點燈等季節活動，讓同一座城在不同時間呈現完全不同的樣子。

不過，姬路城近年也因票價調整引發討論。當地宣布自2026年3月1日起，非市民成人票將從1000日圓調漲至2500日圓，並採取市民與非市民分開計價的方式，對此，網友認為「姬路城值這個價格啊」、「是本來太便宜，這價位很公道」。

No.4 紀伊山脈聖地和朝聖路線

翻攝官網／田邊市熊野觀光旅遊局

世界文化遺產｜2004年登錄

熊野古道串起的紀伊山地靈場，是日本少見把宗教、自然與路線一起納入的世界遺產。整體橫跨奈良、和歌山與三重三個縣，由吉野與大峰、熊野三山，以及高野山構成，不只是一組景點，更像一條延續超過1200年的信仰動線，也因此被譽為「東方朝聖之路」。

這裡的特色在於神道教與佛教長期交融。前者崇拜山林與自然，後者帶來修行體系，兩者在山岳之中形成獨特的宗教文化。像吉野的修驗道文化、熊野三山的神社信仰，再到高野山密集分布的寺院群，都各自代表不同面向。

許多旅人會選擇走上熊野古道最經典的「中邊路」，或在寺廟住宿一晚，體驗誦經、坐禪，比起快速踩點，這裡更適合放慢節奏，一邊走、一邊感受山林與信仰交織的時間感。

No.3 白川鄉古老村落和五箇山

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

世界文化遺產｜1995年登錄

當深夜的山谷覆上一層厚雪，幾十座傾斜達60度的茅草屋在燈火映襯下透出暖光，讓人一瞬間彷彿走進另一個時空，這正是白川鄉與五箇山最迷人的風景。

這些位於飛驒高原的山村，過去長期與外界隔絕，發展出種桑養蠶的生活，也讓合掌造建築得以保存。陡峭屋頂能讓積雪自然滑落，多層樓空間則利用屋內熱氣維持溫度，成為居民在嚴冬中延續生活的方式。

如今走進聚落，不少老屋仍對外開放，從建築空間到生活細節，都能看見人與自然共存的痕跡。有人登上觀景台俯瞰整個村落，也有人專程等待冬季點燈，只為再看一次那種介於真實與童話之間的景色。

不過，由於地處山區、交通轉乘較為繁複，實際規劃行程時往往讓人感到門檻偏高。近年像東南旅遊、喜鴻假期等旅行社，也推出白川鄉與周邊地區的多日套裝行程，從高山老街、合掌村到在地料理，一次完整體驗在地風情，對於時間有限或不想自行轉車的旅人來說，是相對省力的選擇。

No.2 古京都遺址（京都、宇治和大津市）

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

世界文化遺產｜1994年登錄

古都京都、宇治與大津市的17處文化遺產，共同集結為「古京都遺址」，其中包含了不費一釘一鐵的清水寺舞台、金箔閃耀的金閣寺、結合嵐山竹林路線的天龍寺，到守護原始山林的賀茂御祖神社（下鴨神社）以及日本10圓硬幣上的平等院鳳凰堂等，每一處國寶級景點都串連起古都的歷史樣貌。

這些地方分散在不同區域，對於想一次造訪多個地點的旅人來說，轉乘大眾運輸往往是最耗時的關卡。所以不少自由行旅客會搭配Klook等平台推出的一日遊行程，把清水寺、金閣寺與宇治一帶的景點集中在同一天，途中還能順帶安排抹茶甜點或周邊街區。

網路上也有不少人分享參加這類行程的經驗，「我們的導遊充滿活力，對旅遊路線、當地環境和歷史都非常了解」、「真的超級方便，這些景點屬實不是那麼輕易就到得了的地方，至少我懶的查資訊換來換去的」。

No.1 富士山

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

世界文化遺產｜2013年登錄

富士山的討論聲量高達23萬，足足是第二名的四倍之多，這樣的討論熱度，也顯示出它在日本旅遊與文化中的指標地位。這座標高3,776公尺的最高峰，約在10萬年前由火山活動形成，對稱的圓錐輪廓不只壯觀，也讓人一眼就能辨識。

除了夏季登山活動外，登頂看日出一直是熱門行程，對不少人來說更帶有某種儀式感。這樣的意義其實可追溯到江戶時代，當時富士山已被視為重要的靈性場域，「富士講」等民間信仰團體透過登山與修行表達崇敬，也讓這座山逐漸承載更深層的文化意涵。

這股影響一路延伸到藝術與日常生活。從葛飾北齋的《富嶽三十六景》，到今日社群上各種取景角度，無論是在河口湖拍攝婚紗，或是在飛機上俯瞰山形，富士山始終是旅人記憶中最具代表性的畫面，也難怪能長期維持如此高的討論度。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月16日至2026年4月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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