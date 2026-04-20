今「穀雨」 氣象粉專：雨水轉多、氣溫轉熱重要節點

把握這幾天好天氣，又有鋒面來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天受鋒後乾空氣影響，今日各地晴朗，白天熱如盛夏，全台最高氣溫達36度，日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率；明日各地晴時多雲，北台氣溫微降，白天仍偏熱，東半部偶有局部短暫雨的機率。

2026-04-20 07:26