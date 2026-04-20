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今「穀雨」 氣象粉專：雨水轉多、氣溫轉熱重要節點
今天是「穀雨」，氣象粉專「林老師氣象站」指出，穀雨是春天的最後一個節氣。通常，也是雨水開始轉多，氣溫開始轉熱的重要節點，提醒注意天氣更迭的轉折。
「林老師氣象站」指出，今日起至周三，前後分別受東北季風減弱到偏南風影響，環境水氣減少，降雨機會降低，西部地區大多為晴到多雲的穩定天氣，是安排出遊踏青的好時光，外出活動需留意高溫炙熱，做好防曬及保水；目前評估，只剩花東地區及部分山區午後會有零星短暫陣雨，雨勢不大、延時不長。
「林老師氣象站」指出，下一波春雨鋒面預估周四報到，屆時台灣各地氣溫逐漸下降；中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，而南部地區及東半部地區亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨。這波春雨鋒面肇致不穩定的下雨天氣，至少還會持續到周六。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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