今高溫36度 周四午後鋒面接近雷陣雨由北而南轟3天

把握這幾天好天氣，又有鋒面來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天受鋒後乾空氣影響，今日各地晴朗，白天熱如盛夏，全台最高氣溫達36度，日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率；明日各地晴時多雲，北台氣溫微降，白天仍偏熱，東半部偶有局部短暫雨的機率。

今日各地區氣溫如下：北部15至34度、中部20至35度、南部19至36度及東部18至35度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三至周四上午水氣略增，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬調整為：周四下午起鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨的機率。周五鋒面南下、由北而南轉有局部陣雨或雷雨；周六仍受鋒面影響，降雨範圍擴大，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。周五、六氣溫下降、北台轉涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周日、一（26、27日）鋒面遠離，天氣好轉、氣溫升。下周二（28日）南方水氣漸增，中南部山區午後有局部陣雨。下周三（29日）另一鋒面接近，天氣再轉變。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。