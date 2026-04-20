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新聞眼／熱島降溫！國家級計畫 期待見樹又見林

聯合報／ 本報記者鄭朝陽

去年有學者感慨，「每年的夏天，都將是你我餘生最涼的夏天」，意指在全球暖化與都市熱島效應下，都市升溫若加劇，愈來愈熱的城市將不再宜居，這句警語為當下的氣候趨勢作了最好的註解，許多人擔心一語成讖。賴清德總統指示環境部長彭啓明推動「都市林」國家級計畫，增種原生樹木方案，意在調適高溫化的走勢，立意良好也對症下藥，除了要避免大撒幣，如何跨領域合作，才是政策成敗關鍵。

國科會與環境部共同發布的「國家氣候變遷科學報告二○二四」已示警，若無法有效控制排放溫室氣體，台灣的夏天可能長達七個月，高溫超過攝氏卅六度的天數將增加七十五天，四季也不再分明。

以台北盆地為例，過去萬華、中正、大同區就是盆地中央區的一塊熱島，但只有三、四年光景，熱島已擴散至士林夜市、信義商圈及內湖科學園區，成為「四大熱區」。往西南則深入大漢溪谷至桃園八德一帶，換言之，從雙北到桃園八德已連成一條巨型都市熱島廊帶，中南部也有熱島廊帶形成，多數國人卻無感。

都市高溫化如溫水煮青蛙，種樹、引風都是重要的「退燒」手段，尤其全球都市正轉型為步行城市，步行零碳排還能帶來健康、促進商圈發展等多重效益，悶熱的環境卻讓路人卻步，環環相扣。

環境部此次推出都市種樹方案，與過去最大不同是要對準氣候調適，朝科學化路徑為都市降溫；先透過氣象監測找出都市的高溫熱區，優先種樹與修補綠帶缺口，同時藉由光達等科技盤點人行道、遊戲場等遮蔭缺口，產生需要種樹的「降溫地圖」，以精準種植；同時設法擴大樹冠的綠蔭面積，至少先創造捷運站到上班地點有條涼適的步行環境，讓民眾有感。

回到現實面，種樹方案面對的挑戰不少，前端的「育苗規範」就付之闕如。公家機關採購的苗木常是低價的次級品，種了難以保證頭好壯壯，還有樹穴空間不足、修剪養護專業人力有限等困境，都可能讓政策美意大打折扣。

跨部會合作是彭啓明的第一道難題。農業部掌管都市林養護人員專業證照，十多年來尚無下文，以致到處可見路樹被斷頭的粗暴行徑；擴大樹蔭是另一項修剪專業，以現狀度之，難有樂觀前景。

路樹種在人行道上，歸地方政府管，光是避免人行道翻新時切斷路樹根系，都無人照看，很多地方連人行道都沒有，如何種下樹苗，也讓縣市政府頭痛。

種樹是打造「步行城市、涼適台灣」的標配，也是「熱島變涼島」的關鍵行動，樂見政策用力也用心著墨，但見樹也要見林，才不會功敗垂成。

賴清德 高溫 台灣

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