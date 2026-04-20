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去父留子 或成新家庭型態

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

人工生殖技術進步與法規鬆綁，我國可能將單身女性與女同志伴侶納入人工生殖適用對象，透過捐精生育，屆時「去父留子」恐將成為新家庭型態。專家指出，這不只是醫療議題，更牽動著家庭結構與兒童發展，關鍵並非「有沒有父親」，而是家庭功能是否健全。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，修法通過後，現有「父母雙親」為核心的家庭模式將逐漸轉向多元形式。在傳統觀念中，父親常與權威、規範與決策等象徵畫上等號，母親則偏向支持與情感照顧，但如此分工並非不可替代，孩子仍可透過其他男性長輩、照顧者，甚至多元支持系統，獲得類似父職的引導與榜樣。

「父職的本質是功能，而不是性別。」許正典認為，欲透過捐精受孕生子者應先檢視主要照顧者的心理健康，以及整個支持系統是否完成，包括具備穩定的情緒調適能力、育兒資源、經濟能力；此外，孩子在成長過程中，也需有可補足父職功能的親屬、師長等角色，適時介入。

諮商心理師林萃芬表示「想生」與「準備好生」之間仍有落差，若人工生殖修法開放未婚女性、女同伴侶，建議在透過捐精、受孕之前，應接受完整的心理評估與諮商機制。

舉例來說，部分諮商者坦言希望透過孩子「填補孤單」、「養兒防老」，甚至將孩子視為情感依附對象，但這樣的期待，可能對孩子造成沉重心理負擔。林萃芬強調，孩子本是獨立個體，絕非為滿足父母需求而誕生，若動機失衡，未來當孩子發展不如預期，親子關係恐出現失落，甚至引發衝突。

許正典提醒，單親或非傳統家庭的孩子可能在自我認同或人際互動上面臨不同挑戰，盼政策開放之際，政府擬定配套完善的心理支持措施，提供更好的社會資源，以及長期追蹤機制，讓寶寶在良好照顧品質、情感支持與穩定環境中成長茁壯，身心健康。

修法 情感 捐精

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