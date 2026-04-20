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男性精子不夠健康 捐精8成不合格

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

臨床統計，台灣男性精子品質堪慮，逾八成捐精者因熬夜、缺乏運動、飲食偏油等生活習慣，導致精蟲品質不及格，實際的合格率偏低。不孕治療醫師擔心，若國內精源短缺，有相關需求者可能被迫前往法律較寬鬆的國家，尋求海外精子銀行提供協助。

宜蘊醫療生殖中心桃園院長朱伯威表示，目前需捐精受孕的不孕夫妻族群不多，大多集中「無精症」患者，但部分個案仍可透過手術切片取精，真正需仰賴捐精的比例確實不高。

依現行規範，年滿廿至五十歲、無重大遺傳或傳染疾病等男性皆可申請捐精，條件看似寬鬆，但實務上，捐精者多數為廿至卅歲族群，儘管年輕，但常因熬夜、飲食習慣偏差、缺乏運動，加上自身健康情況不佳，因此，在多項嚴格篩檢下，最終「合格率」並不高。

朱伯威指出，願意捐精的男性原本就不多，其中精子品質「優等」者少之又少，所有捐精者中，僅有兩成脫穎而出，其餘八成屬於「白捐」。一旦人工生殖法新法上路，需求量暴增，符合受孕資格的「健康精子」恐將大缺貨，成為非常稀缺的珍寶。

朱伯威說，捐精兩大動機為「營養費、熱心助人」，其中助人比率並不高，仍以經濟補助為大宗，目前捐精補助最高八千元、已數年未調整，對多數年輕人來說，此誘因有限。

國健署一再強調，捐贈制度的核心在於「無償助人」，不宜過度強調金錢誘因，朱伯威認為，這想法與現實脫軌，希望政府在實務與理想之間取得平衡，提高營養金。再者，年輕族群應重視自身健康，多多運動、飲食正常，盡量少熬夜，不讓自己陷入「蟲蟲危機」。

法規鬆綁，國內人工生殖需求勢必快速攀升，朱伯威說，未來台灣相關醫療院所精子銀行如供不應求，不敷使用，在精源短缺的情況下，有需求者可能被迫前往法律較寬鬆的國家，在海外精子銀行協助下，一圓為人父母的夢想。

桃園 捐精

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