捐精困境 人工生殖修法恐掀缺精荒

歷經近廿年，「人工生殖法」再度修法，未來單身女性、女同性配偶可望納入人工生殖適用對象，不孕治療專家預估，修法通過後，國內每年借精女性約達二五○○人，借精需求量將增八倍，恐現一波「缺精荒」，為提高男性捐贈意願，政府應考慮提高營養金費用。

卅歲王先生（化名）為普通上班族，去年捐精，拿到八千元營養金，他坦言，主要為了錢，一生只能捐一次，除了做好事，還可檢驗精子品質、有無遺傳性疾病及傳染性疾病，等於是另類的健康檢查。

台灣捐精人數始終偏低，多數捐精者集中在廿多歲至卅歲之間，以學生族群與年輕上班族居多，大部分是為了賺取「零用金」。不孕症治療權威教授曾啟瑞表示，實務上接觸到的捐精個案幾乎都是為了金錢報酬而來，抱持熱心助人、公益動機者反而是少數。

曾啟瑞表示，「人工生殖法」修法通過後，直接受益對象共兩大族群，一為五十二萬名正面臨懷孕生理時鐘壓力的卅五至四十四歲單身女性，另一為近萬對的女同伴侶。如依過往國內生育意願調查及國際上單身女性採用人工生殖的行動轉換率計算，潛在具備立即性借精需求人數約二萬四五○○人，預估每年一成（二四五○人）嘗試借精生子。

據統計，近年來全國一年共五萬多件不孕症異性夫妻案例，其中三百、四百例借精，曾啟瑞表示，待新法上路後，精子需求量暴增，如以每年二四五○名女性倚賴捐精生育，粗估借精年需求量大幅增加八倍，「需求一旦出現，供給若跟不上，將成為制度瓶頸」。

曾啟瑞表示，這十年來，基本工資與物價已有大幅變動，呼籲政府將捐精營養金從八千元調升至一萬二千元，藉此提高男性捐贈意願，才能補上捐精缺口。再者，擴大捐精非辨識性資訊揭露內容，例如導入人格特質分析、身高、學歷，保障借精者的基本知情權。

國健署回應，現行捐精相關費用並非報酬性質，而是用來補貼捐贈人營養、交通及工時損失，上限為八千元，與世界各國補償費用相近。未來法規如擴大人工生殖適用對象，確實可能提高需求，將持續蒐集實務運作情形，適時邀集醫學、倫理及法律等專家，審慎研議相關補助上限及配套措施，以維持制度穩定與公平性。