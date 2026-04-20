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綠20億宜蘭種樹 藍白齊轟競選支票

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣長參選人林國漳最近猛打「百萬大樹種宜蘭」政見，獲賴清德總統肯定，環境部長彭啟明也來背書，預計八年在宜蘭投入廿億元，打造三百座微型森林。藍白宜蘭縣長參選人吳宗憲、陳琬惠齊轟植樹淪為競選支票，民進黨過去已有太多錯誤的「綠化政策」。

林國漳三月九日發布「森林城鄉宜蘭青天」計畫，賴總統接著在植樹節活動當天稱讚林國漳計畫具前瞻性，還鼓勵不分黨派候選人都能提出類似政見，透過中央與地方合作逐步推動。彭啟明允諾全力支持林國漳，預計投入廿億元預算，包括協助尋覓資金與土地，建構完善的公私協力平台，推動全民認養與企業參與，讓宜蘭成為「百萬大樹」與自然共生的示範區。彭也提到，賴總統重視植樹，視為減碳、遮蔭與改善空氣品質手段，全台植樹新藍圖首要目標是都市森林倍增。

不過，吳宗憲指出，種樹很好，也樂見生態復育，但守護宜蘭要先從解決綠能造成的生態危機開始做起，幾個月前，中央為了發展能源，有風電業者計畫在宜蘭七公里海岸線，每五百公尺設置一部風機，大型風機緊鄰蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區，嚴重破壞濕地生物多樣性，卻未見林國漳展現態度。

陳琬惠質疑，此事不免讓人想到民進黨過去備受爭議的「綠化政策」，行政院前院長蘇貞昌曾力推「屏鵝公路一四一公里桿線地下化暨種樹百里二點○計畫」，監察院調查報告指出，總經費從原本四十八點八億元暴增至約七十八億元，成本失控，施工期間造成居民交通不便，成效受質疑。

民進黨 賴清德 吳宗憲 宜蘭 彭啟明

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