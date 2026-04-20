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總統交辦種樹任務 推企業認養、樹木身分證

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
賴清德總統（左）上個月出席植樹節活動時表示，面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會將推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）上個月出席植樹節活動時表示，面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會將推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統宣示「國家級都市林計畫」，環境部長彭啓明證實，推動種樹是總統特別交辦的新任務。彭啓明昨天表示，該計畫將協調中央和地方單位合作，增加都市林面積，也會成立專責單位，鼓勵企業或個人認養，未來將為每棵樹建立類似身分證的數位檔案，打造完整資訊化管理平台，讓每棵樹都能像人一樣被長期追蹤與照護，目前該計畫已在收尾階段。

彭啓明指出，賴總統早就期盼可以再增加都市的植樹總量，月底前將推出十年都市林計畫，可說是全國共同來推動，一起合作增加都市林面積，除了種樹，也會盤點現有樹木生長情形，讓樹長得更壯，增加樹冠綠蔭面積；都市林不只讓空氣品質變好，同時期待能減少開冷氣的頻率，減碳又降溫。

至於每年颱風季都要擔心養護欠佳的路樹倒塌壓傷路人和騎士，彭啓明表示，目前正與交通部合作，年底前會結合氣象署的氣象預報資料，推出「樹倒預測系統」，透過預測路樹倒塌的可能熱點，使養護單位可提前加強相關工作，雖然已經趕不及今年颱風季，但若今年底前完成的話，就能因應明年的颱風季。

彭也指出，過去倒塌的路樹均由地方環保局清運，但好不容易固碳的樹木焚化後又反而增加碳排，將移除或修剪後的樹枝、樹幹等投入循環經濟，例如轉為生質能等會是重要目標。

該計畫除了跨部會，地方村里等都會有種樹團隊共同推動，也會建立完整的樹木身分證資訊，民眾甚至可以很清楚巷口每棵樹的狀況，就像一個人的身分證，未來會透過樹木身分證的制度讓樹得到照顧。

彭啓明說，月底推出的都市林計畫方案，希望是盡可能完整的方案，種植的原生木在赴新加坡考察後，同樣會以本地原生多元樹種為主，後續實施過程也會滾動調整，例如都市林計畫是否可讓地方生態經濟活絡，也是是思考重點，前述內容會在四月卅日總統府氣候變遷對策委員會向總統報告，目前該計畫已在收尾階段，具體細節尚無法對外說明。

賴清德 路樹 彭啓明

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