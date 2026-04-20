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國家計畫 十年都市林幫城市「退燒」

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
「捷運綠廊（石牌至士林站）改善工程」是台北市府推動「降溫城市」重要計畫，在捷運淡水信義線高架橋下空間，縫合成兼具人本友善與地方特色的「生活客廳」。圖為明德站至芝山站高架橋下空間。記者林伯東／攝影
「捷運綠廊（石牌至士林站）改善工程」是台北市府推動「降溫城市」重要計畫，在捷運淡水信義線高架橋下空間，縫合成兼具人本友善與地方特色的「生活客廳」。圖為明德站至芝山站高架橋下空間。記者林伯東／攝影

賴清德總統三月十二日於桃園市參加植樹活動時預告，面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會將推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫。環境部彭啓明昨天說，卅日氣候變遷對策委員會將提出十年都市林增種方案，以雙北為例，希望現在開始種樹，「十年後從捷運站到辦公室都有樹蔭」。

今年三月植樹節活動，賴總統說，政府採取基於自然的解決方案，並將造林、護林與生態復育列為淨零轉型與氣候治理的重要工作；賴總統期望透過中央與地方合作逐步推動。

台灣森林城市協會理事長莊傑任說，政府斥資四○○億改善人行道，卻沒有和都市林計畫緊密結合，而且還一直砍樹，「就算沒有砍樹、也沒有新種樹」；中央應先化解環境部和內政部國土署之間的多頭馬車，如果都市林計畫重要，人行道改善工程也應該強調這件事。

彭啓明昨天出席地球日活動時表示，科學家預測，二一○○年全球升溫幅度恐達四度，台北市夏天高溫四十度將成常態，透過都市林可讓空氣品質更好，為都市降溫；都市林增種會以原生樹種優先，現行都市規畫的重要性大多是交通道路大於路樹，都市林的基礎設施仍舊缺乏。

彭啓明也說，四月卅日氣候變遷對策委員會將提出十年的都市林增種方案，盼未來雙北地區從捷運站到上班地點都能有樹蔭，他會和地方單位展開合作增加都市林面積，並成立專責單位來執行。他正與交通部中央氣象署討論建立「樹倒預測系統」，在颱風來的時候，整合風力、風向及樹的資訊化系統，預測是否可能會倒塌，以利預做準備；雖然趕不及今年的颱風季，希望今年底前能完成，因應明年的颱風季。

台北市副市長張溫德指出，台北市推動「降溫城市」計畫，增加綠覆就是其中一個固碳行動，現階段已在萬華、士林、內湖及東區等四大熱區規畫相關短中長期、從點線面布局的行道樹增植計畫。

慈濟基金會副執行長劉效成表示，大安森林公園自一九九四年啟用以來，如今綠樹成蔭已是市中心綠色心臟，公園生態已由早期的松鼠，逐步擴展至多樣的鳥類，甚至能在夜間欣賞螢火蟲，充分展現都市的生物多樣性。

環境部 彭啓明 賴清德

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