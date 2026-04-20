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中油：偏鄉可透過公共造產設加油站

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻劉星君賴昭穎／連線報導
中油指出，偏遠地區設置加油站的挑戰包括用地取得困難、發油量少，不具投資設站的經濟效益。圖為高雄桃源區梅蘭加油站。記者劉星君／攝影
中油指出，偏遠地區設置加油站的挑戰包括用地取得困難、發油量少，不具投資設站的經濟效益。圖為高雄桃源區梅蘭加油站。記者劉星君／攝影

新北市推行多年「行動加油車」，由中油以油罐車裝載汽油與柴油，供應雙溪、平溪等偏鄉地區居民用油，高雄原民區居民認為，山區加油站設置成本高，業者多因成本考量不願投資設置，民代則建議市府協調中油比照新北啟用行動加油車或給予偏鄉原住民交通用油補助。

高雄市長陳其邁日前在議會答詢允諾，將責由經發局協調中油評估推動行動加油車或改以鐵桶為單位販賣油品，用油補助需由中央統一訂定。

高雄市經發局表示，茂林區設加油站，已商請中油研議，中油正評估設加油站或短期提供行動加油車可行性。也函請高雄市二個加油站同業公會調查所屬會員投資設置加油站意願。

對於偏鄉民眾加油需求，中油表示，若地方政府認為有必要且評估可行，可透過公共造產的方式設置加油站，目前全台有兩處，其中台東的海端加油站是由鄉公所經營、南投的北中寮加油站由鄉公所委外經營，中油則協助供應油品。

中油指出，偏遠地區設置加油站面臨的挑戰，包括用地取得困難、發油量少，不具投資設站的經濟效益。設置加油站必須符合加油站設置管理規則規定，但相關規定沒有行動加油這一項；至於新北市的雙溪、平溪則是在加油站設置管理規則實施前已有臨時加油服務。

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