聽新聞
0:00 / 0:00

山區加油站災後重生 續當「孤島明燈」

聯合報／ 記者宋原彰賴香珊／連線報導
南投仁愛鄉南豐村「聖本篤加油站」4度遭土石流滅頂，堪稱「全台最慘的加油站」。圖／聯合報系資料照片
南投仁愛鄉南豐村「聖本篤加油站」4度遭土石流滅頂，堪稱「全台最慘的加油站」。圖／聯合報系資料照片

高雄桃源區梅蘭加油站南橫西段最後一個加油站，錯過得開一百公里到台東才能加油，站長楊登明說，雖設站不久即遇八八風災，仍持續營業服務居民、遊客及南橫復建工程車輛機具；南投縣仁愛鄉南豐村「中油聖本篤加油站」四度遭土石流摧殘，復建開張後，掛出「再悲情也要為您加油」巨幅布條，感動無數人。

梅蘭加油站距離南橫東段的台東縣海端加油站約一百公里，許多車西進南橫前，都會到梅蘭站加油，居民說，梅蘭站讓平時修護道路的工程人車得以獲得補給，加速搶通速度，地方都相當感激。

站長楊登明指出，梅蘭加油站設沒幾年就遇上莫拉克風災，生意一落千丈，但不忘服務鄉里的初衷，配合山區務農人家，每天早上六時，加油站員工就開始工作，中油也會在風災前確保油量充足，讓當地通行、救災能持續進行。

南投仁愛鄉中油聖本篤加油站位在台十四線埔霧公路七十一公里旁，車流不少，因位居山區易受災，曾四度遭到土石流摧殘，其中二○二三年卡努風災重創仁愛鄉，聯外道路一度中斷淪孤島，聖本篤加油站則被土石流淹沒「滅頂」，成為「全台最慘的加油站」，該站復建開張後，掛出「再悲情也要為您加油」巨幅布條。

「災後復建都是數百萬元起跳。」業者說，土石流侵襲後，油槽浸黃泥水、設備及系統等全毀，卡努風災幾乎埋掉整個站，復原花了八百萬至一千萬元，考量員工生計跟地方需要仍硬著頭皮復原。

仁愛鄉是高山蔬果的重要產區，加油站肩負產業運補中繼之責，業者說，遇到土石流災害，復建開銷驚人，但想到這個小站好歹養了五、六個員工支持其家庭生計，並必須支應菜車、工程車等大車要添油加水，評估能勉力經營，就還是盡量維持。

土石流 加油站 八八風災 南橫

延伸閱讀

以為詐騙？中油員工突請求「借發票買咖啡」 內行揭真相 ：社畜的無奈罷了

油價飆漲…「鑽洞」偷油新手法猖獗 車主失油還得修車

大甲媽遶境進香業者開放廁所供民眾使用 看到水箱被破壞傻眼

八德男暗夜持「2把空氣槍」趴趴走 加油站前遭員警逮正著

相關新聞

PO文「挑戰的一天」疑曝看診名字與年齡…嚇壞病人 不孕症醫師道歉了

高雄市一名曾任台灣生殖醫學會理事長的婦產科黃姓醫師昨日在社群發文，疑似不當透露病患看診號碼及姓名、年齡等相關個資，引發網友砲轟及檢舉。黃姓醫師今天發文致歉，坦言昨日的發文思慮不夠周全。高市衛生局表示，正依法蒐證並調查釐清中，若查證屬實可依法開罰。

把握最後好天氣！北部溫差大「18度→32度」 周四起全台變天恐炸雷雨

中央氣象署預報員鄭傑仁今天指出，周三前水氣較少，除了迎風面零星或局部雨，午後局部山區有午後雨，其他各地大致多雲到晴。周二之前日夜溫差大，低溫18度，但白天恐達26-32度，局部地區飆36度。周四晚間到周五隨鋒面接近、通過，後續受東北季風及華南雲雨區影響，全台有雨，西半部恐有大雨及雷雨。

春季最後一個節氣「穀雨」 中醫：多喝牛蒡養生茶祛濕健脾

穀雨是二十四節氣中的第6個節氣，今年落在4月20日，從上午9時40分就將進入春季的最後一個節氣。曆書記載：「斗指癸為穀雨，言雨生百穀也。」這不僅是農作插秧後期盼甘霖滋養作物的時節，也是氣候轉折的關鍵期，代表寒冷天氣已結束，氣溫變得更溫暖。

國家計畫 十年都市林幫城市「退燒」

賴清德總統三月十二日於桃園市參加植樹活動時預告，面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會將推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫。環境部長彭啓明昨天說，卅日氣候變遷對策委員會將提出十年都市林增種方案，以雙北為例，希望現在開始種樹，「十年後從捷運站到辦公室都有樹蔭」。

去父留子 或成新家庭型態

人工生殖技術進步與法規鬆綁，我國可能將單身女性與女同志伴侶納入人工生殖適用對象，透過捐精生育，屆時「去父留子」恐將成為新家庭型態。專家指出，這不只是醫療議題，更牽動著家庭結構與兒童發展，關鍵並非「有沒有父親」，而是家庭功能是否健全。

男性精子不夠健康 捐精8成不合格

臨床統計，台灣男性精子品質堪慮，逾八成捐精者因熬夜、缺乏運動、飲食偏油等生活習慣，導致精蟲品質不及格，實際的合格率偏低。不孕治療醫師擔心，若國內精源短缺，有相關需求者可能被迫前往法律較寬鬆的國家，尋求海外精子銀行提供協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。