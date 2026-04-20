山區加油站災後重生 續當「孤島明燈」

高雄桃源區梅蘭加油站是南橫西段最後一個加油站，錯過得開一百公里到台東才能加油，站長楊登明說，雖設站不久即遇八八風災，仍持續營業服務居民、遊客及南橫復建工程車輛機具；南投縣仁愛鄉南豐村「中油聖本篤加油站」四度遭土石流摧殘，復建開張後，掛出「再悲情也要為您加油」巨幅布條，感動無數人。

梅蘭加油站距離南橫東段的台東縣海端加油站約一百公里，許多車西進南橫前，都會到梅蘭站加油，居民說，梅蘭站讓平時修護道路的工程人車得以獲得補給，加速搶通速度，地方都相當感激。

站長楊登明指出，梅蘭加油站設沒幾年就遇上莫拉克風災，生意一落千丈，但不忘服務鄉里的初衷，配合山區務農人家，每天早上六時，加油站員工就開始工作，中油也會在風災前確保油量充足，讓當地通行、救災能持續進行。

南投仁愛鄉中油聖本篤加油站位在台十四線埔霧公路七十一公里旁，車流不少，因位居山區易受災，曾四度遭到土石流摧殘，其中二○二三年卡努風災重創仁愛鄉，聯外道路一度中斷淪孤島，聖本篤加油站則被土石流淹沒「滅頂」，成為「全台最慘的加油站」，該站復建開張後，掛出「再悲情也要為您加油」巨幅布條。

「災後復建都是數百萬元起跳。」業者說，土石流侵襲後，油槽浸黃泥水、設備及系統等全毀，卡努風災幾乎埋掉整個站，復原花了八百萬至一千萬元，考量員工生計跟地方需要仍硬著頭皮復原。

仁愛鄉是高山蔬果的重要產區，加油站肩負產業運補中繼之責，業者說，遇到土石流災害，復建開銷驚人，但想到這個小站好歹養了五、六個員工支持其家庭生計，並必須支應菜車、工程車等大車要添油加水，評估能勉力經營，就還是盡量維持。