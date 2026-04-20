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山區缺加油站 屢見半路沒油受困

聯合報／ 記者宋原彰劉星君徐白櫻／連線報導
高雄梅蘭加油站是南橫西段最後加油站，成為當地通行旅客、工程車輛重要據點。記者劉星君／攝影
高雄梅蘭加油站是南橫西段最後加油站，成為當地通行旅客、工程車輛重要據點。記者劉星君／攝影

高雄市那瑪夏、桃源及茂林三個原住民行政區幅員遼闊，卻僅有二個加油站，部落居民常得行駛二、三十公里山路，甚至得到屏東縣高樹鄉加油，路程遠非常不便，居民抱怨加滿油回到家，油箱常少掉三分之一，也時有遊客不熟路況，半路沒油受困。

那瑪夏區、桃源區都僅有一處加油站，茂林區則沒有加油站，高雄市議員范織欽說，住山區或偏遠地區的居民，加油非常不方便，以茂林區多納部落為例，最近的加油站位於屏東縣高樹鄉，路程逾廿公里又是山路，居民加油還得多準備油桶儲油，否則路程太耗油，就怕臨時缺油影響外出或工作。

多納部落一間咖啡廳業者說，到高樹鄉加油需四十分鐘車程。有露營業者說，已處理過多起遊客因沒油拋錨的求援案例，部分居民會用寶特瓶裝汽油，賣給沒油的遊客救急。

范織欽又說，桃源區寶山二集團地區居民多半得到六龜區加油，路程卅餘公里，山路蜿蜒又有不少上下坡道，加劇耗油量，常有居民或遊客因半路沒油受困，六龜區新威地區距離加油站遠，希望政府能改善原民區及偏鄉居民加油困境和成本。

屏東縣九個原鄉，滿州鄉台廿六線港仔到旭海段是美麗秘境公路，但沒有加油站，居民和在地中科院九鵬基地員工一想到加油就很苦惱，滿洲鄉公所最後以公共造產方式設加油站，籌備就花四年找經費與用地，二○二二年十一月動土，現僅完成第一期工程；牡丹鄉也沒有加油站，最近的加油站要到車城鄉。

霧台鄉是屏東最北的原鄉，大武部落在最深山處，最近的加油站位於內埔鄉水門村，車程超過卅公里，開車逾一小時。

大武村長麥庸正說，一個月油錢至少一萬多元，每兩周要下山買油、儲油，部落族人會帶塑膠桶或鐵桶買油，不僅考量汽機車用油，還要考量大型機機具的用油需求。

「汛期來臨前或颱風前夕，都要買油儲放」，麥庸正說，柴油一桶廿公升會存四到六桶。九五汽油要存廿公升四桶，就怕突然會用到，大武哈尤溪遊程期間，平均三天就要加一次油，準備五十到六十公升柴油備用；縣議員杜仁勇曾在議會爭取霧台鄉設加油站，但至今仍卡在覓地。

經過高雄梅蘭加油站後，需開一百公里到台東才能再加油。記者劉星君／攝影
經過高雄梅蘭加油站後，需開一百公里到台東才能再加油。記者劉星君／攝影

屏東 高雄市 加油站 偏鄉 桃源

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