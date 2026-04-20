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沈玉琳分享抗癌路 累到不行竟是「急性骨髓性白血病」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
知名藝人沈玉琳(右)去年罹患「急性骨髓性白血病」（AML），深知罹癌治療之苦，為此，擔任台灣血癌關懷大使，分享經驗，提醒民眾，身體不舒服時，別硬撐。記者李樹人／攝影
知名藝人沈玉琳(右)去年罹患「急性骨髓性白血病」（AML），深知罹癌治療之苦，為此，擔任台灣血癌關懷大使，分享經驗，提醒民眾，身體不舒服時，別硬撐。記者李樹人／攝影

知名主持人沈玉琳去年7月驚傳住院，確診為「急性骨髓性白血病」（AML），先後於三總、台大接受治療，歷經5次化療，現已完全緩解，他分享自身抗癌歷程，直言最大錯誤為忽視身體不適，明明累到不行，連洗澡力氣都沒有，卻未意識到此為身體警訊，險些延誤了黃金救援契機。

4月21日為「世界急性骨髓性白血病日（AML Day）」前夕，沈玉琳擔任台灣血癌關懷大使，他表示，發病前幾周可說是極度疲憊，但認為工作壓力沉重，還花錢租借了經脈療法機器，另至精神科就診，以為只是過勞、自律神經失調，反覆告訴自己「沒事，我很好」，但此時的他走幾步就急喘，連洗澡力氣都沒有。

在家人堅持下，沈玉琳才至三總就醫，白血球飆破22萬、血色素僅剩2.6，而成年男性的血色素正常值需13.5。治療期間，接受5次化療，瘦10公斤，所幸逐漸恢復健康，從鬼門關前走一回，他願意分享罹病經歷，擔任血癌關懷大使。

在得知自己罹患白血病，沈玉琳說，只知這是韓劇女主角常得的一種血癌，在上網搜尋見關鍵字後，驚覺不對勁，如同被宣判死刑，命不久矣，調整心情，學著開始面對死亡，但也常想「這個疾病很嚴重，自己明明這麼養生、這麼重視健康，為什麼會得這個疾病，為什麼是我？」

中華民國血液病學會急性骨髓性白血病工作組召集人、台大醫院血液腫瘤科教授侯信安指出，AML若未及時治療，可能在數周至數月內因感染或出血致命，如有下列四大警訊，務必提高警覺，同時出現兩項以上症狀，應盡快就醫抽血檢查。

●極度疲倦/貧血：不是喝咖啡、補個眠，就可解決的累，而是血癌讓造血功能快當機。

●持續不明發燒：發燒是身體發出紅色警報，白血球異常所致，絕非感冒。

●莫名瘀青/出血不止：血小板低下的嚴重警告。

●骨骼與關節疼痛：絕非單純的老化。

沈玉琳 台大 血癌

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