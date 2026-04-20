健康你我他／重逢「櫻子姑娘」 喚醒青春記憶

日前台中綠美圖新開幕，我迫不及待去湊熱鬧。看到全館都是新書，實在賞心悅目，尤其無意中發現一部徐速的長篇小說「櫻子姑娘」，讓我喜出望外。那是我高中時代最喜愛的一本書，立馬借回家來再細細回憶品味。

當時人在海外求學的我，還特地從香港郵購此書。當年我對徐速的著作非常著迷，買齊了他在高原出版社印行的所有作品，包括他成名作「星星、月亮、太陽」，以及其詩集、散文集、雜文評論等，並且悉數帶回台北，但後來大部分被朋友借走，一去無回。

1959年出版的「櫻子姑娘」，是徐先生繼其書寫國共內戰的處女作「星星之火」之後的第三部長篇小說。

此書的故事背景是日本侵華時期，一位在中國東北長大的犬養櫻子，隨其父親犬養光雄（日本憲兵隊隊長）遷調，插班就讀在一所淪陷區全為中國學生的高中裡，所發生的淒豔動人的戀愛故事。期間民族的矛盾，和同學與師生之間的衝突自然無可避免。從而對戰爭與和平、善惡與愛恨、誤會與和解、寬恕與報復這些困惑於當前人類心靈的諸大問題，提出莊嚴的探討和批判。

畢竟代環境不同，思想潮流也迥異，當然與時下諸多校園青春故事的電影「藍色大門」、「那些年，我們一起追的女孩」或「我吃了那男孩一整年的早餐」所關心的話題有所不同。