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健康主題館／避免熱量爆表 挑加料手搖飲4撇步

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
選擇手搖飲配料可用「紅黃綠燈」分類、注意果茶含糖量也要注意營養組成，也應避免把手搖飲當正餐，恐影響血糖而出現報復性飲食。圖／AI生成
選擇手搖飲配料可用「紅黃綠燈」分類、注意果茶含糖量也要注意營養組成，也應避免把手搖飲當正餐，恐影響血糖而出現報復性飲食。圖／AI生成

手搖飲是許多人的精神支柱，尤其珍珠、粉粿、茶凍等「加料」的咀嚼感，會帶來療癒滿足。然而，這些高熱量配料直逼200大卡，等同1碗白飯，長期喝下來，恐導致肥胖與血糖波動。

營養師張宜婷表示，想喝加料手搖飲並非不行，但要遵循減糖原則，可加入仙草、愛玉、蘆薈等熱量較低的「綠燈配料」，減少身體負擔。

夏天快到了，不少人開始執行體態管理，張宜婷指出，減重屬於長期計畫，過度禁絕喜好食物可能導致「禁果效應」（Forbidden Fruit Effect），在壓力情境下出現報復性飲食，易使「盲目節食」失敗，且破戒會產生強烈罪惡感。但手搖飲不是不能喝，而是要懂得聰明置換，應掌握「手搖飲輕食化」原則，以及挑選4撇步。

1.聰明選擇配料

可以將手搖飲配料用紅黃綠燈分類，判斷哪種配料比較友善。張宜婷說，珍珠、草仔粿、粉粿、小芋圓屬於紅燈區，多為澱粉製成，熱量與糖分高；黃燈區有杏仁凍、粉條、布丁等；茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍較無負擔，屬於綠燈區。

珍珠、布丁與椰果多屬精製澱粉，消化吸收速度快。張宜婷解釋，大量精製碳水進入體內後，血糖在短時間內會迅速上升，隨後在胰島素作用下快速下降，當血糖波動幅度過大時，大腦會較早接收到能量不足訊號，使飢餓感提前出現，進而促進後續進食量增加。

若要喝加料手搖飲，建議優先選擇寒天、仙草、奇亞籽或愛玉，不僅富含水溶性膳食纖維，可延緩胃排空與糖分吸收速度，讓血糖曲線較為平穩，還同時保留咀嚼口感，緩解口欲。

2.慎選果茶

要避開熱量陷阱，要慎選果茶，不少減脂族群會從奶茶轉向果茶，認為較為清爽、低罪惡感。但市售果茶的甜味有時來自濃縮糖漿，而非完整水果；即便使用真水果，為平衡酸度也可能額外添加糖漿。張宜婷提醒，選擇果茶時應先確認是否為真水果製作，若飲品本身偏酸，糖度要控制在半糖以下，減少額外添加糖。

3.注意營養組成

即便兩杯飲料熱量相近，營養結構可能截然不同。張宜婷以中杯半糖珍珠奶茶為例，熱量約450大卡，但蛋白質不到10公克。若將基底由奶精改為鮮奶或豆漿，蛋白質與營養密度即有所提升。蛋白質是維持肌肉量與延長飽足感的重要營養素，成人每餐建議攝取約20公克以上蛋白質，若工作忙碌需以飲料替代正餐，更應確保蛋白質達標。

4.下一餐更重要

若將手搖飲作為一餐或下午茶甜點，下一餐應主動調整營養比例，增加蔬菜與全穀攝取，避免再搭配甜點與含糖飲料。張宜婷認為，可依211餐盤原則進行動態平衡，將當日未補足的營養素補回來，適度彈性與聰明置換，建立可長期維持的飲食態度。

手搖飲

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