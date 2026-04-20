聽新聞
0:00 / 0:00

健康名人堂／支持「長照安排假」 留住中堅人才

聯合報／ 陳景寧

台灣因少子化影響，國家發展委員會推估，自2016年起，15至64歲工作年齡人口平均每年減少約18萬人。全國約1200萬勞動人口中，粗估約十分之一受到照顧失能、失智或身心障礙家人的責任影響。勞動部「工作場所就業平等調查」，約六成一勞工遇長照問題考慮離職照顧；因照顧長輩離職人數，是照顧小孩離職人數的2.4倍。

照顧長輩成為國人就業安定的新風險因子，政府雖積極推動長照服務，但勞動支持政策仍明顯不足，也與賴總統承諾的「照顧不離職」目標有所落差。

照顧發生前6個月 最混亂不安

依家庭照顧者關懷總會106年「在職照顧者狀況調查」，受長照責任影響員工多集中於40至55歲，37%任職超過10年，44%擔任主管職，近半數在照顧發生後的前6個月最混亂不安。這些人往往是企業最重要的中堅人才，熟悉客戶、流程與跨部門協調，也掌握大量難以取代的經驗與知識。

對企業而言，這類員工離職代價極高。根據美國智庫Center for American Progress及Society for Human Resource Management研究，培養一名新人平均成本約為其薪資21%，而流失一名員工的總損失，可能高達其年薪2至5倍，尤其是主管職、專業技術職與資深員工。除了重新招募、訓練與加班支援成本外，還包括客戶流失、團隊士氣下降、接班斷層與知識流失等隱形損失。

可學日本顧老假 因應突發狀況

早在2019年，家庭照顧者關懷總會、婦女新知基金會及台北市產業總工會便倡議，仿效日本顧老假制度，給予需要照顧長輩者一年93天、67%薪資的顧老假，據此提出台灣版「長照安排假」，每位勞工有6成薪的假期30天，以及因應突發狀況的無薪假累計150天。

這樣的制度設計，符合照顧歷程的實際需求。民眾撥打1966長照專線後，約3天內有人到家評估、7天內連結服務，再加上陪伴長輩適應外人照顧，往往需要1個月左右。這也是勞動部調查中，多數勞工與雇主都認為合理的天數。

114年勞動部調查也顯示，76.5%受雇者期待有「長照安排假或長期照顧留職停薪」，而雇主反對比率從110年的67%，114年下降至44.3%。顯示在缺工壓力下，企業逐漸理解，與其讓員工離職，不如協助他度過最混亂的前幾個月。

離職照顧不只是個人的困境，更是家庭、企業與國家的共同損失。五一勞動節將至，期待政府儘速推動長照安排假，真正落實「照顧不離職」。

（作者陳景寧為中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長）

照顧者 勞動部 離職 長照

延伸閱讀

葉銀華／少子化下服務業轉型迫切課題

彩繪師女兒為照顧癌父工作失色 就業中心助她人生重新上色

勞動部偷取消20年RCA專案健檢 工人抗議「 要洪申翰道歉」

促勞退改革 6000勞工勞動節將上街

相關新聞

PO文「挑戰的一天」疑曝看診名字與年齡…嚇壞病人 不孕症醫師道歉了

高雄市一名曾任台灣生殖醫學會理事長的婦產科黃姓醫師昨日在社群發文，疑似不當透露病患看診號碼及姓名、年齡等相關個資，引發網友砲轟及檢舉。黃姓醫師今天發文致歉，坦言昨日的發文思慮不夠周全。高市衛生局表示，正依法蒐證並調查釐清中，若查證屬實可依法開罰。

把握最後好天氣！北部溫差大「18度→32度」 周四起全台變天恐炸雷雨

中央氣象署預報員鄭傑仁今天指出，周三前水氣較少，除了迎風面零星或局部雨，午後局部山區有午後雨，其他各地大致多雲到晴。周二之前日夜溫差大，低溫18度，但白天恐達26-32度，局部地區飆36度。周四晚間到周五隨鋒面接近、通過，後續受東北季風及華南雲雨區影響，全台有雨，西半部恐有大雨及雷雨。

春季最後一個節氣「穀雨」 中醫：多喝牛蒡養生茶祛濕健脾

穀雨是二十四節氣中的第6個節氣，今年落在4月20日，從上午9時40分就將進入春季的最後一個節氣。曆書記載：「斗指癸為穀雨，言雨生百穀也。」這不僅是農作插秧後期盼甘霖滋養作物的時節，也是氣候轉折的關鍵期，代表寒冷天氣已結束，氣溫變得更溫暖。

國家計畫 十年都市林幫城市「退燒」

賴清德總統三月十二日於桃園市參加植樹活動時預告，面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會將推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫。環境部長彭啓明昨天說，卅日氣候變遷對策委員會將提出十年都市林增種方案，以雙北為例，希望現在開始種樹，「十年後從捷運站到辦公室都有樹蔭」。

去父留子 或成新家庭型態

人工生殖技術進步與法規鬆綁，我國可能將單身女性與女同志伴侶納入人工生殖適用對象，透過捐精生育，屆時「去父留子」恐將成為新家庭型態。專家指出，這不只是醫療議題，更牽動著家庭結構與兒童發展，關鍵並非「有沒有父親」，而是家庭功能是否健全。

男性精子不夠健康 捐精8成不合格

臨床統計，台灣男性精子品質堪慮，逾八成捐精者因熬夜、缺乏運動、飲食偏油等生活習慣，導致精蟲品質不及格，實際的合格率偏低。不孕治療醫師擔心，若國內精源短缺，有相關需求者可能被迫前往法律較寬鬆的國家，尋求海外精子銀行提供協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。