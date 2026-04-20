健康名人堂／支持「長照安排假」 留住中堅人才

台灣因少子化影響，國家發展委員會推估，自2016年起，15至64歲工作年齡人口平均每年減少約18萬人。全國約1200萬勞動人口中，粗估約十分之一受到照顧失能、失智或身心障礙家人的責任影響。勞動部「工作場所就業平等調查」，約六成一勞工遇長照問題考慮離職照顧；因照顧長輩離職人數，是照顧小孩離職人數的2.4倍。

照顧長輩成為國人就業安定的新風險因子，政府雖積極推動長照服務，但勞動支持政策仍明顯不足，也與賴總統承諾的「照顧不離職」目標有所落差。

照顧發生前6個月 最混亂不安

依家庭照顧者關懷總會106年「在職照顧者狀況調查」，受長照責任影響員工多集中於40至55歲，37%任職超過10年，44%擔任主管職，近半數在照顧發生後的前6個月最混亂不安。這些人往往是企業最重要的中堅人才，熟悉客戶、流程與跨部門協調，也掌握大量難以取代的經驗與知識。

對企業而言，這類員工離職代價極高。根據美國智庫Center for American Progress及Society for Human Resource Management研究，培養一名新人平均成本約為其薪資21%，而流失一名員工的總損失，可能高達其年薪2至5倍，尤其是主管職、專業技術職與資深員工。除了重新招募、訓練與加班支援成本外，還包括客戶流失、團隊士氣下降、接班斷層與知識流失等隱形損失。

可學日本顧老假 因應突發狀況

早在2019年，家庭照顧者關懷總會、婦女新知基金會及台北市產業總工會便倡議，仿效日本顧老假制度，給予需要照顧長輩者一年93天、67%薪資的顧老假，據此提出台灣版「長照安排假」，每位勞工有6成薪的假期30天，以及因應突發狀況的無薪假累計150天。

這樣的制度設計，符合照顧歷程的實際需求。民眾撥打1966長照專線後，約3天內有人到家評估、7天內連結服務，再加上陪伴長輩適應外人照顧，往往需要1個月左右。這也是勞動部調查中，多數勞工與雇主都認為合理的天數。

114年勞動部調查也顯示，76.5%受雇者期待有「長照安排假或長期照顧留職停薪」，而雇主反對比率從110年的67%，114年下降至44.3%。顯示在缺工壓力下，企業逐漸理解，與其讓員工離職，不如協助他度過最混亂的前幾個月。

離職照顧不只是個人的困境，更是家庭、企業與國家的共同損失。五一勞動節將至，期待政府儘速推動長照安排假，真正落實「照顧不離職」。

（作者陳景寧為中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長）