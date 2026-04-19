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PO文「挑戰的一天」疑曝看診名字與年齡…嚇壞病人 不孕症醫師道歉了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
網友檢舉高雄市一家婦幼診所的黃姓醫師在網路不當揭露病患訊息，高市衛生局今天獲報後已經展開調查。圖／取自診所官網
網友檢舉高雄市一家婦幼診所的黃姓醫師在網路不當揭露病患訊息，高市衛生局今天獲報後已經展開調查。圖／取自診所官網

高雄市一名曾任台灣生殖醫學會理事長的婦產科黃姓醫師昨日在社群發文，疑似不當透露病患看診號碼及姓名、年齡等相關個資，引發網友砲轟及檢舉。黃姓醫師今天發文致歉，坦言昨日的發文思慮不夠周全。高市衛生局表示，正依法蒐證並調查釐清中，若查證屬實可依法開罰。

黃姓不孕症醫師昨日在社群發文，內容說「今天上午進入不孕症療程的女生平均年齡為40.7歲，又是挑戰的一天！」，隨文附上照片，可以清楚看見病患年齡，且保留當事人名字的最後一個字，病患擔心被認出很不安，另有網友向衛生局提出檢舉。

此篇發文引起網友撻伐，黃姓醫師今天發文致歉，他表示，昨天的發文思慮不夠周全，造成當事者可能的潛在風險，在此發文致歉，「我會進行自我再教育、再學習，我也完全接受所有指正」。

針對本案相關人證及事證，高市衛生局表示，正依法蒐證並調查釐清中。

衛生局進一步說明，根據「醫療法」第72條規定，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。違反者，依同法第103條規定處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。另依「醫師法」第23條規定，醫師對於因業務知悉或持有他人病情或健康資訊，不得無故洩露。違反者，依同法第29條規定處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

醫師 高雄 不孕症 衛生局

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