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醫界籲急性白血病給付解限制 健保署：滾動式研修

中央社／ 記者陳婕翎台北19日電

急性白血病惡化迅速，中華民國血液病學會今天建議，打破健保給付限制與互斥、擴大次世代基因定序給付癌別等；健保署表示，將依據實證滾動式研修給付規定，積極接軌國際。

急性骨髓性白血病是進展快速且惡性度高的成人常見急性血癌，約占32.2%。台灣每年新增近千例，超過一半為65歲以上族群。急性骨髓性白血病惡化迅速，若未及時治療，數週至數月內可能因感染或出血致命。

中華民國血液病學會今天建議優化健保給付，並強調三大方向，包含及早精準用藥、治療接軌國際指引、完善整體照護，盼次世代基因定序（NGS）給付納入急性骨髓性白血病，持續擴大標靶藥物適用對象，打破「給付互斥」條款，確保病友在抗癌各階段獲得完善照護。

衛生福利部中央健康保險署醫審及藥材組參議張惠萍今天下午接受媒體聯訪表示，健保署於2025年成立癌症新藥基金，癌症治療積極與國際治療指引接軌；健保署會透過「醫療科技評估」與「醫療科技再評估」，依臨床實證，滾動式研修給付規定，未來將提請專家諮議會，後續共同擬訂會議法定程序辦理。

張惠萍說，「給付互斥」條款是依據當下臨床試驗與實證結果所制定，隨著新藥新科技不斷出現，將更積極與國際治療指引接軌；只要藥廠提出申請，就會進行對照與盤點，並依據科學證據評估是否納入給付，相信在癌症新藥基金支持下，能更有效加速與國際指引接軌。

健保 健保署

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