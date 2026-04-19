電影大師的導師 導演、攝影師賴成英95歲辭世 文化部請總統明令褒揚

電影界資深電影攝影師及導演賴成英昨日辭世，享耆壽95歲。文化部長李遠聞訊深感哀悼，並表示，賴成英是推動台灣電影發展的重要人物，更是許多電影大師的導師，文化部將呈請總統明令褒揚。

4年前（2022年）賴成英榮獲金馬獎終身成就獎，當時文化部長李遠曾說過，這是遲來的肯定，他是許多電影大師的導師。李遠表示，賴成英年輕時是導演們爭取的攝影師，得過3次金馬獎最佳攝影獎，後來升格為導演，電影大師侯孝賢及陳坤厚曾經分別擔任他的副導演、編劇及攝影師，侯孝賢的第一個劇本《桃花女鬥周公》也是賴成英當導演。

李遠提到，他自己的第一部電影劇本《男孩與女孩的戰爭》就是由賴成英擔任導演。回憶起年輕時和賴成英一起工作，當時已經是大導演的賴桑，常常親自爬上石牌軍艦岩上的陽明醫學院來和第一次當編劇的他討論劇本，還會帶一瓶酒來送給他。「賴成英為人非常謙虛，一點大導演的架子都沒有」，可以說是自己初次踏入電影界的貴人。

賴成英1931年生於台中大里，1950年進入中影公司前身農業教育電影股份有限公司當練習生。1952年首次參與電影拍攝，擔任《皆大歡喜》攝影助理，1955年的《山地姑娘》為首次獨當一面掌鏡的電影作品，就此展開攝影師生涯，並於1958年前往日本研習彩色攝影與沖印，將最新技術帶回台灣。1959年返台後，賴成英陸續以《魔窟殺子報》、《音容劫》2部電影連兩年獲得當時行政院新聞局獎勵優良國語片最佳黑白攝影獎，之後與導演李行展開長期合作，建立深厚電影情誼。

賴成英電影生涯攝影作品逾70部、執導約18部，參與製作《養鴨人家》、《啞女情深》、《群星會》、《秋決》等經典國片，曾獲亞洲影展及三度獲金馬獎最佳攝影獎等肯定，更於1975年跨足導演領域，執導《桃花女鬥周公》，並提攜後進，邀請侯孝賢擔任副導演及編劇，陸續執導《秋蓮》、《煙水寒》及文化部長李遠編劇的首部電影《男孩與女孩的戰爭》等。

文化部表示，賴成英畢生奉獻給台灣電影，並引進彩色攝影技術，長年投身電影拍攝及導演工作，見證了從健康寫實主義到台灣新電影的風格演變，經歷台灣電影從黑白轉型到彩色的重要階段。在攝影與導演旅程中亦不吝提攜後進，曾將大批珍貴電影資料捐給國家電影及視聽文化中心收藏，並四度參與口述歷史影像紀錄計畫訪談，成就並累積了眾多經典電影文化資產，對台灣電影發展影響深遠，典範永存。