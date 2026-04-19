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把握最後好天氣！北部溫差大「18度➔32度」 周四起全台變天恐炸雷雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起至周三天氣晴朗、悶熱，南部局部高溫可達36度。本報資料照片
今起至周三天氣晴朗、悶熱，南部局部高溫可達36度。本報資料照片

中央氣象署預報員鄭傑仁今天指出，周三前水氣較少，除了迎風面零星或局部雨，局部山區有午後雨，其他各地大致多雲到晴。周二之前日夜溫差大，低溫18度，但白天恐達26-32度，局部地區飆36度。周四晚間到周五隨鋒面接近、通過，後續受東北季風及華南雲雨區影響，全台有雨，西半部恐有大雨及雷雨。

未來降雨趨勢，鄭傑仁說，周一到周二東半部局部雨，西半部多雲到晴，局部山區午後雨；周二水氣增，迎風面降雨稍增。周三晴到多雲，環境轉為偏南風到西南風，溫度上升，但大台北、南投、宜花及其他山區局部午後雨。

比較大的變化出現在周四之後，預估會受鋒面接近、通過、東北季風增強及華南雲雨區通過影響，全台陸續下雨。鄭傑仁表示，目前預估，周四晚間到周五之間鋒面逐漸通過，伴隨東北增強，周六還有華南雲雨區影響，降雨由西而東、由南而北，全台都有降雨機會，西半部並有局部大雨和雷雨發生機會，但具體鋒面通過時間及雨勢影響程度還有待觀察。

鄭傑仁表示，溫度部分，今、明兩天至周二，各地早晚偏涼，北部及宜蘭低溫不到20度，約18-20度，其他地區約21到23度；白天高溫西部約27到30度，東部約25到26度。周三溫度明顯回升，西部普遍可達30度以上，東部約26度。周一南部近山區可能出現局部36度高溫，周三也有機會。

鄭傑仁也指出，周四至周六鋒面接近並通過、東北季風增強，溫度下降，中部以北、宜蘭、花蓮及台東降溫明顯，降溫時間點與鋒面通過時間相關，如果鋒面較早通過，周四氣溫就會開始下降，否則就往後延，預估北部降到約20-21度，中南部21-24度。此外，周四台東有發生焚風的機會。周一及周二晨及周四馬祖有霧或低雲，交通需注意航班往返訊息。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
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低溫 高溫 南投

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