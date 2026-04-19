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少子化衝擊捐血量！年輕族群逐年下滑 「捐血成年禮」力拚找回熱血

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
隨著少子化挑戰日益嚴峻，國內常面臨血庫缺血，台北捐血中心呼籲民眾響應無私的熱血精神。本報資料照片
隨著少子化挑戰日益嚴峻，國內常面臨血庫缺血，台北捐血中心呼籲民眾響應無私的熱血精神。本報資料照片

少子化浪潮席捲下，維繫醫療命脈的捐血體系正面臨「年輕血源流失」的隱憂。台北捐血中心今日舉辦年度捐血績優表揚大會，表揚近8000名長期奉獻的熱血民眾，台北捐血中心表示，年輕捐血族群正逐年下降，如何「讓熱血回流」，已成當前最迫切課題。

台北捐血中心企劃課課長林家羽指出，少子化已是不可逆的社會趨勢，年輕人口減少，直接反映在捐血人數上。「目前看起來，年輕族群的捐血比例確實是逐年下降，且沒有回升跡象。」人口結構性問題，未來醫療用血供應恐面臨長期壓力。

台北捐血中心近年積極推廣「年輕化」策略，嘗試用更貼近年輕人的方式提升捐血文化。例如與企業合作，把活動帶進校園，甚至推出結合流行元素的誘因，包括與速食品牌合作贈送餐點，或推出人氣IP「白爛貓」聯名背包等活動，成功吸引學生族群關注。

「這些活動的確有看到成效，甚至有老師主動詢問是能否持續辦理。」林家羽觀察，透過活動設計，確實能讓原本對公益較無感的年輕人願意踏出第一步。不過，另一個關鍵的問題是這些參與是否只是「一次性熱度」，從目前大數據分析來看，提升「回流率」與「習慣養成」，仍有努力空間。

台北捐血中心今年特別推出「捐血成年禮」，鎖定17歲以上年輕族群，強調「成長與責任」的象徵意義。活動不僅吸引學生參與，也有家長陪同見證，讓捐血不只是公益行為，更成為人生重要的里程碑。

「很多年輕人其實是希望被肯定，當他們意識到自己有能力幫助別人，就會產生共鳴。」林家羽指出，今年表揚大會展現「熱血傳承」的精神。活動邀請建國中學與北一女中學生社團演出，象徵捐血文化向下扎根；有捐血達2000次的資深捐血人，以及持續26年不中斷的「熱血工程師」現身分享，展現跨世代接棒的力量。

「熱血工程師」呂紹旭表示，捐血契機源自童年回憶，十幾歲那年父親在軍中接獲通知，緊急輸血救助了一位命危婦人，當時被刊登在報紙上，這篇泛黃剪報在他心中種下「捐血很酷」的種子，至20歲那年，正式加入捐血行列，連同母親也受影響，投入志工服務。

林家羽表示，台灣醫療高度依賴穩定血源供應，一旦年輕族群無法銜接，未來恐出現「結構性缺血」。因此，從校園教育、社會倡議到文化塑造，都需同步推進。

捐血 少子化

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