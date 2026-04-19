春季最後一個節氣「穀雨」 中醫：多喝牛蒡養生茶祛濕健脾

穀雨是二十四節氣中的第6個節氣，今年落在4月20日，從上午9時40分就將進入春季的最後一個節氣。曆書記載：「斗指癸為穀雨，言雨生百穀也。」這不僅是農作插秧後期盼甘霖滋養作物的時節，也是氣候轉折的關鍵期，代表寒冷天氣已結束，氣溫變得更溫暖。

俗語「穀雨寒死虎母」，即便壯如母老虎，也可能在冷熱交替的低溫冷鋒中受寒。中醫師賴俊宏表示，穀雨後的降雨量顯著增多，空氣濕度攀升，氣溫如雲霄飛車般時冷時熱。中醫觀念認為，此時寒邪與濕邪交織，容易引發「濕熱」體質，養生以「健脾祛濕、疏肝清熱」為原則。

穀雨除了是初插的秧苗、新種的作物得以灌溉滋潤的時節之外，也是春茶採收的巔峰；穀雨節氣前後採製的茶葉，茶湯風味較甘醇厚實。賴俊宏建議，若能在這時品上一口溫潤的春茶，不僅是品味時令，更是中醫理氣、醒腦的絕佳方式。

賴俊宏說，臨床門診發現，每年3、4月間，憂鬱症或躁症等情緒障礙的發病率增加二成。根據國內外研究，春天是自殺率高峰，從生理角度看，氣溫與濕度劇烈變動會干擾腦內血清素的分泌，可能使憂鬱症惡化。若從中醫觀點來看，這正是「內外夾雜」結果。

憂鬱症在古代被歸類為「鬱證」，與一般的「心情低落」並不相同，但長期情緒低迷，即中醫所說的情志不舒、氣機鬱滯，會引起肺腑氣機不合而促發憂鬱症。當情志不舒導致肝失疏泄、脾失運化，可以用中醫的穴位針灸與藥方長期治療，重建心理健康，並維持身心靈的均衡狀態。

面對春季的情緒波動，賴俊宏強調，除了尋求專業的針灸與藥方治療，日常飲食是最好的防線。憂鬱症患者首重營養均衡，透過飲食的調整來抗壓及抗憂鬱。優質的碳水化合物可以幫助人體血清素的增加，血清素又被稱為腦中的幸福分子，有助於鎮靜神經。

賴俊宏分享穀雨節氣食療，多喝牛蒡養生茶消除長期壓力與疲勞、寧心安神，增強對抗換季過敏的抵抗力。三餐多攝取糙米、大麥、燕麥等五穀雜糧或高纖維多醣的蔬果，如胡蘿蔔、番茄、蘋果等，這類食物能平穩地提升腦中血清素，避免血糖大幅波動。

其他如雞肉、乳製品、堅果類、香蕉、菠菜、南瓜、櫻桃、巧克力等，也都是能補充血清素的良好食物來源。賴俊宏提醒，避免食用高飽和脂肪，油炸速食容易使人思考遲鈍、產生疲勞感。辛辣、醃燻食物則易引發失眠，進而加重憂鬱。

牛蒡養生茶