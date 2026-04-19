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高鐵延伸屏東土方運輸 鐵道局：分流3措施降衝擊

中央社／ 台北19日電

外界關切高鐵延伸屏東施工期間土方運輸，恐增台1線及台17線負荷。鐵道局今天說，規劃設計及施工階段將納入評估，透過分期分區調度、運輸分流及全程監測等措施，降交通衝擊。

針對高鐵延伸屏東計畫，交通部鐵道局發布新聞稿指出，包含潛盾段、明挖地下段及高架段，各自有不同出土尖峰時期，施工階段將依工區、工項及期程，精準預估各階段挖填量，採行分期分區平衡及多元去化分流方案，避免重型車輛過於集中。

鐵道局說明，整體土方調度多向運輸分流，部分土方將支援此計畫屏東六塊厝高鐵站區及基地填方，其餘土方則分別運送至仁武、高雄港、潮州等土資場，分散運輸路線，降低單一路廊負擔。

在交通管理方面，鐵道局表示，配合各工項出土時程進行錯峰彈性調整，並規劃完整交通維持措施，避開道路交通尖峰時段，減輕周邊道路壓力。

針對施工期間可能產生的空氣品質影響，鐵道局指出，將對揚塵及懸浮微粒（PM10、PM2.5）進行量化評估，並採取車輛覆蓋、出入口洗車、道路清掃等措施。

其他像是載運具粉塵逸散性的工程材料、土方等車輛，也須使用密閉式貨廂，或以防塵布、防塵網緊密覆蓋貨廂，貨廂並要求具備防止載運物料滴落污水、污泥功能或設施，以降低對沿線環境負擔。

鐵道局表示，後續將與地方政府、警察及公路單位建立協調機制，視實際情形即時調整改善，而施工前也會提出包含運輸路線規劃、尖峰時段管制、車次調度、行車安全管理及道路清潔維護等完整交通維持計畫，且在施工期間持續監測道路交通狀況。

鐵道局強調，地方交通順暢與居民生活品質，是工程推動過程中必須優先面對的重要工作，會在兼顧建設與民眾需求下，審慎辦理。

高鐵延伸屏東計畫路線以高鐵左營站月台南端尾軌作為延伸線起點，於台糖六塊厝農場新設高鐵屏東站，與台鐵遷建六塊厝車站共站，路線總長度約26.2公里；配合延伸需求，設置維修基地一座，面積約17公頃，位於規劃中的高鐵屏東站南側。

高鐵 屏東

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