印度人聲天團到宜蘭實戰教學 Voctronica獻上神曲混唱全場嗨翻

人聲樂團阿卡貝拉逐漸在宜蘭深根發芽，林孝信文化基金會與台灣合唱音樂中心首度請到印度天團「Voctronica」到宜蘭演藝廳，獻唱全球神曲，並以中文歌-星期五晚上做壓軸，嗨翻全場；這支印度天團還受邀到「國際大師班」實戰指導，宜蘭學子與國際職人近距離互動學習，機會難得。

阿卡貝拉節奏輕快，適合跨國界演出。宜蘭近年來培育了羅商與羅工聯手的「燒聲人聲樂團」、羅東高中「Tune's Day」、宜蘭高中及社會團「蘭燈聲納」等團隊，林孝信基金會更進一步開辦大師班，讓團員能夠面對面接受大師專業指導。

印度Voctronica團員透過肢體律動與笑聲變化等直觀方式，帶領發聲練習。統籌宜蘭培訓計畫的藝術總監賴家慶表示，每年邀請不同國家團隊如韓國、瑞典到印度的交流，對學生而言是極佳的感官刺激，能將舞台走位、眼神表現等抽象細節轉化為具體實力。

羅東高中Tune's Day的團員表示，大師班如同階段性「驗收」，他們從最初對阿卡貝拉一無所知，到如今能在專業團隊面前展現自信，基金會持續引進國際資源、安排培訓，是高中學習階段最重要的成長基石。

印度天團Voctronica共有6名表演者，同時也在前晚登上宜蘭演藝廳開唱，演出選曲兼具國際化與多元化，層次分明，串聯不同語言的經典作品。台灣合唱音樂中心藝術總監朱元雷指出，團隊具爆發力表現與強烈節奏感，將人聲音樂的張力發揮極致；演出尾聲更安排「台灣限定版」安可曲與多首熱門中文曲目，氣氛推向最高潮，引發全場共鳴。

基金會長期扶植的宜中籃球隊、羅工棒球隊與頭家排球隊，許多球員運用「文化幣」購票入場，展現年輕世代對藝文演出的支持。

印度人聲天團Voctronica在宜蘭演藝廳登台演出，以多首組曲形式串聯全球熱門金曲，並以中文歌曲「星期五晚上」做壓軸，讓全場聽眾嗨翻了。圖／林孝信基金會提供

印度天團Voctronica受邀到國際大師班，面對面示範與互動教學，帶領學員理解聲音與舞台表現等細節。圖／林孝信基金會提供

Voctronica人聲樂團與中保基金會董事長林建涵（左四）、基金會總執行長林純美女士（右二）合影，為宜蘭完美演出與實戰教學留下記錄。圖／林孝信基金會提供

印度天團Voctronica受邀到國際大師班，面對面示範與互動教學，帶領學員理解聲音與舞台表現等細節。圖／林孝信基金會提供